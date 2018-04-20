التقديم علي معاش الضمان الإجتماعى 1439 بالسعودية الكترونيا

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التقديم على معاش الضمان الإجتماعى 1439، تحدثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، على أن يتم دفع معاشات التكافل المجتمعي للمستفيدين من الضمان، بعد ان يتم الموافقة على طلبه، ونوهت وزارة العمل أن المواطنة السعودية المتزوجة بغير مواطن سعودي غير مشمولة بمعاش الضمان والمساعدة المقطوعة التي يمكن أن تصل إلى 30.000 ريال.

التقديم على معاش الضمان الإجتماعى

وفي ذلك الحين ذكرت وزارة العمل أن التقديم على المساعدة المقطوعة يكون عن طريق مكاتب التكافل الاجتماعي المنتشرة في المملكة، وأن تجديد معلومات التكافل الاجتماعي يشمل البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية.

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جدير بالذكر أن معاش الضمان الاجتماعي يتم صرفه لمستفيدي الضمان التي تنطبق عليهم محددات وقواعد وزارة العمل ، وهذا للسعوديين المقيمين على نحو دائم داخل المملكة.

ذلك بالإضافة أن وزارة العمل تحدثت أن مستفيدي الضمان الإجتماعى هم، الأرملة أو المطلقة السعودية التي لها أبناء من قرينها الأجنبي، أيضا الأرملة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي ولها أبناء منه.

كما يمكن للأرامل والأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين لا يملكون وثائق إثبات الجنسية السعودية النفع من خدمات الضمان الإجتماعي.

الفئة المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى

حددت وزارة العمل بعض الفئات أو مستحقي الضمان الاجتماعي ، وفق اللوائح المنصوص عليها في الوزارة لخدمة المعاش وهم:

1 – كل من إجتياز عمره الـ 60 عاماً وليس له مصدر أو عائل مقتدر، سواء ذكراً أو أنثى.

2 – أسر الغائب أو الضائع، الأسر المعلقة، عائلة مدمني المخدرات، الأسر المعلقة أو المهجورة، الأرملة ولديها أولاد، والمطلقة ولديها أولاد.

3 – المرأة التي لا تملك عائل.

4 – الأيتام وتشمل ( يتيم الأب – يتيمة الأب – يتيم مجهول الأب – يتيمة مجهولة الأب )، فيما يتعلق لحاملي بطاقات التنقل يمكن التقديم على حيثية يتيم أو يتيمة الأب.

شروط الضمان الإجتماعى

حددت وزارة العمل بعض محددات وقواعد معاش الضمان الإجتماعي ، وهذا لمن تنطبق عليه محددات وقواعد مستحقي التكافل الإجتماعى الماضى ذكرها.

كيفية التقديم فى معاش الضمان الإجتماعى إلكترونيا

صرحت وزارة العمل أنه يمكن السماح للفئات الماضي ذكرها التقديم إلكترونياً على معاش التكافل الإجتماعى عن طريق خدمة معاش التكافل الإجتماعى ، وفيما يتعلق للحالات الاستثنائية يلزم الذهاب إلى مكاتب التكافل الإجتماعي في المساحة التابع لها المستفيد.

المهم ذكره أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت 15 يوماً للاعتراض على وقف مساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة، كما ذكرت أن محددات وقواعد سداد ضرائب القياس عن المستفيدين، تشمل أن يكون المقدم يتراوح عمره بين 16 عاماً و26 عاماً، وأن يكون في الفترة الثانية أو الثالثة من الثانوية، إضافة إلى ذلك امتحان التحصيل العلمى، ومن عائلة ضمانية.

هذه اللحظة يمكن لمستفيدي الضمان، استعلام التكافل الإجتماعى، كما أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وجوب تجديد معلومات الضمان ، عبر موقع الوزارة، وهذا لسرعة دفع المستحقات المالية المخصصة بكل عائلة.