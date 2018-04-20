مسلح خطير يسلم نفسه لسلطات ولاية تمنراست.. والجزائر تدعو الإرهابيين لتسليم أنفسهم: «فرصة»

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سلم قائد تنظيم إرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي ، اليوم الجمعة ، نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست الحدودية ، مع بلدتي مالي والنيجر ، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان رسمي منها.

وأوضحت الوزارة الجزائرية ، في بيانها اليوم الجمعة ، أن الإرهابي المسلح والمدعو العربي خليفة ، التحق بالجماعات المسلحة في العام 2010 ، ولقبه “أبوأيوب” ، كان بحوزته “كلاشنيكوف” ، ومخزن ذخيرة ممتلئ .

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ودعت وزارة الدفاع الجزائرية ، في بيان منها اليوم الجمعة ، المسلحين الباقين ، للاستفادة من التدابير القانونية السارية ، أسوة ممن سلموا أنفسهم لسلطات الأمن .

يذكر أن عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم منذ مطلع العام 2018 ، نحو 26 مسلحا ، معظمهم من جنوب وغربي ليبيا ، وشمالي مالي ، وشمالي النيجر ، بينما اعتقلت 3 مسلحين في منطقة عين لبنى زيامة منصورية ، بجيجل شمالي الجزائر.