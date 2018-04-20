عطل فني يوقف مواقع حكومية أردنية عن العمل

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تعرضت العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية ، الخاصة بالحكومة الأردنية ، لعطل فني ، مساء اليوم الجمعة ، ما أدى إلى توقفها عن العمل على شبكة الإنترنت .

من جانبه ، أكد مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في الأردن ، المهندس بهاء الدين الخصاونة ، في تصريح صحفي عنه ، مساء اليوم الجمعة ، أن سبب العطل الذي ضرب المواقع الإلكترونية ، ليس معروفا حتى اللحظة ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن الجهات المختصة في المملكة الأردنية ، تعمل حاليا ، من أجل إصلاح العطل ، وإعادة تشغيل المواقع التي توقفت عن العمل .

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ومن بين المواقع الأردنية التي توقفت عن العمل ، بحسب وسائل إعلام أردنية ، موقع رئاسة الوزراء ، موقع وزارة العمل ، موقع وزارة الداخلية ، موقع وزارة الخارجية ، موقع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” ، موقع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضريبة الدخل ، موقع هيئة الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ، موقع أمانة عمان ، موقع الأحوال المدنية والجوازات ، والعديد من المواقع الأخرى .