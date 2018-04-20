جيش الاحتلال قلق من مسيرات العودة

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الجمعة ، أن جيش الاحتلال يشعر بقلق شديد ، من الأيام المقبلة ، خاصةً بسبب احتمالية ارتفاع حدة أعمال العنف ، على حدود قطاع غزة ، الذي يحاصره الاحتلال .

مراسلة القناة الحادية عشرة ، قالت إن جيش الاحتلال ، يرى أن مسيرات العودة مستمرة ، وأن الأوضاع على الحدود هشة ومتفجرة ، لافتة إلى أن جيش الاحتلال ، مستمر بالاستنفار بناءً على هذه الأمور .

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وكانت مسيرات العودة الكبرى ، بدأت منذ 30 مارس الماضي ، وتستمر حتى يوم 15 مايو المقبل ، واستشهد في المسيرات حتى الآن ، 37 فلسطينيا ، بينما أصيب أكثر من 4 آلاف فلسطيني آخرين .