الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1439 بالسجل المدنى وزارة العمل بالسعودية

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الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1439 بالسجل المدنى, عن طريق الدخول على موقع وزارة العمل يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1439 عبر السجل المدنى لمن قام بالتسجيل في برامج الضمان الاجتماعي، وتقوم وزارة العمل بإيداع المبالغ المستحقة لمستحقى مقطوعة الضمان وعددهم زيادة عن 37 ألف مستفيد عبر رابط المساعدة المقطوعة 1439 للمستفيدين بحساباتهم المصرفية، وفي ذلك الحين في مرة سابقة وأودعت وزارة العمل مبالغ المساعدة المقطوعة 1439 لبعض مستفيدى مقطوعة الضمان فى شهر ديسمبر السابق 2017 بثمن 450 مليون ريال مساعدات مقطوعة لعدد 35 ألف مستفيد بحسب برنامج تقديم مساعدات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية أحد برامج الضمان الاجتماعي.

الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1439 بالسجل المدنى

وربما شدد وكيل الوزارة الضمان الاجتماعي بأن الوزارة تودع مبالغ مستحقى الضمان على الفور في الحسابات المصرفية لهم، والتي يبحث عن ميعاد صرفها وموعد إيداع مبالغ المساعدة المقطوعه لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي المدنيين محدودي الدخل والتى يتم الاستعلام عنها برقم السجل أو رقم الهوية لمستفيدي الرعاية الاجتماعية ، والتي خصصت وزارة العمل موقع إلكتروني لتسهيل التداول مع برنامج الضمان الاجتماعى على المستفيدين عبر خدمة المساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعى.

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المساعدة المقطوعة 1439

المساعدة المقطوعة والمحددات والقواعد اللازم توافرها حتى يتم إلحاق المواطن أو المواطنة بالمملكة السعودية بموقع خدمات المساعدة المقطوعة 1439، ونوضح أن المساعدة المقطوعة هي أموال تقوم وزارة العمل بمنحها للأسر الأشد فقرا وحاجة إلى المال والذي يكون سعره بحد ادني مِقدار 10400 ريال والحد الأقصى للدعم المالى ثمنه 30000 ريال سعودى، ويحدث الحصول عليه متى توافر فى المحددات والقواعد الآتية:

يتم دفع المساعدة المقطوعة 1439 عن طريق رب العائلة.

تصرف المساعدة المقطوعة للأسر الأشد احتياجا.

المساعدة المقطوعة 1439 ليس لها توقيت ثابت فلم تكن شهرية.

تحسب المساعدة المقطوعة على حسب عدد الأشخاص في العائلة.

الإستعلام عن المساعدة المقطوعة

العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكترونى المساعدة المقطوعة والذي يختص بكيفية الدخول عبر الموقع والاستعلام برقم الهوية ورقم السجل المدنى ، وأيضا بالموقع البحث عن الضمان الإجتماعى وفى ذلك الحين أودعت وزارة العمل مبالغ التكافل الإجتماعى لشهر ربيع الثاني 1439 ويتم معرفته عبر خدمات البوابة الالكترونية في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية .رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وضعت وزارةالاجتماعيةعبر موقعها الإلكترونىالمقطوعة والذي يختص بكيفيةعبر الموقع والاستعلام برقم الهوية ورقمبالموقع البحث عنأودعت وزارةمبالغلشهر ربيع الثاني 1439معرفته عبر خدمات البوابة الالكترونية في موقع وزارةالاجتماعية بالمملكة العربية

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يتم الدخول على رابط الاستعلام السالف كما

تبدو الصورة عالية ثم يتم الضغط على الدخول على الخدمة فتظهر هذه الصفحة

هنا يطلب لتسجيل الدخول كتابة رقم السجل المدنى.

ثم كتابة الأرقام الحالة الموجودة بالكود.

ثم الضغط على عرض ومواصلة المعلومات المطلوبة.

فيظهر حالة الطلب ومواصلة الاشتراك .

مقطوعة الضمان الإجتماعى 1439

شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يخضع لنظام الضمان الإجتماعى من يستحق المساعدة المقطوعة من المستفيدين والمستفيدات العون المالي من الأسر الأشد احتياج للمال والدعم، وتلك المساعدة تكون شهرية لدعم الغذاء والكهرباء عن طريق إصدار ميعاد فى مستهل الشهر الهجري وإيداع المبالغ في حسابات المستحقين.