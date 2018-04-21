الخارجية الروسية تؤكد مغادرة بعثة حظر الاسلحة الكيماوية لدمشق فى طريقها لدوما

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية غادرت العاصمة السورية دمشق فى طريقها إلى مدينة دوما، قاصدين موقع الهجوم الكيماوي المزعوم .

وكانت قد أقرت مجموعة من الدول الغربية بأن الحكومة السورية قامت بشن عدة هجمات جوية كيماوية على البلدة في 7 أبريل الحالي ، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين .

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وهو ما نفته تماماً الحكومة السورية وحليفتها روسيا، اللتان تسيطران على مدينة دوما بعد أن غادرتها عناصر المعارضة المسلحة .

وكانت قد قامت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشن عدد من الهجمات الجوية ضد عدد من المواقع العسكرية التابعة لنظام الأسد الأسبوع الماضي، رداً على “الهجمات الكيماوية”والتي قيل إن ما يزيد عن 40 شخصا كانوا قد لقوا حتفهم خلالها.

وكانت قد انتظرت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكونة من تسعة أعضاء، أسبوعاً كاملاً في العاصمة السورية دمشق لإزالة الألغام حتى يتمكنوا من الوصول إلي مدينة دوما.

فقد كان مقرر لهم أن يدخلوا المدينة يوم الأربعاء الماضى لكن وصولهم تأجل بعد أن تعرض الفريق لعدة عقبات ومخاطر لإطلاق النار خلال تفقد المواقع يوم الثلاثاء.

ويخشى المسؤولون الغربيون أن يكون هذا التأخير سبباً فى إعطاء الفرصة للتلاعب بالأدلة المتعلقة بالهجوم الكيماوي المزعوم بدوما.

وأكدت عدد من وسائل الإعلام الرسمية السورية خروج مسلحين المعارضة من منطقة شرق القلمون قرب العاصمة السورية دمشق، وذلك بناء على اتفاق مسبق مع روسيا.

ويعتبر خروج المسلحين هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات، والتي يسلم بموجبها مسلحو المعارضة مواقعهم للنظام السوري المتحالف مع روسيا، ويخرجون من مواقعهم في حافلات تقوم بنقلهم إلى مناطق السيطرة الخاضعة لقوات المعارضة أو القوات التركية شمال البلاد.

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