أسماء مستحقى الدفعة الرابعة من الدعم السكنى 2018 وزارة الإسكان بالمملكة

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مستحقي الدفعة الرابعة من الدعم السكني 2018 , هو ما يبحث عنه العديد من مستفيدي الدعم السكني، ومستفيدي وزارة الإسكان والذى أفصح بالتنسيق مع وزارة “الإسكان” عن أسماء مستحقي الدعم السكني 1439، عن طريق موقع سكنى وفي ذلك الحين وفرنا رابط الاستعلام عن أسماء وأرقام المستفيدين والمستحقين من القروض التمويلية الصادرة من صندوق التمويل العقارى .

مستحقي الدفعة الرابعة من الدعم السكني 2018

قامت وزارة الإسكان بادخار دفعات من الوحدات الإسكانية الحديثة إضافة إلى ذلك العديد من قطع الأراضى والتى أعدت للبناء بلا أى تكليفات إضافية.

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ستعلن وزارة الإسكان، عن سلع برنامج الدعم السكني المقدم عن طريق تعاونها الصندوق العقارى، حيث أنه يتم الإشعار العلني عن عدد السلع السكنية الإجمالي والذي سوف يكون مخصص لاغير لمستفيدي الدفعة الرابعة وهو ما سوف نوضحه اليكم فور إطلاق الدفعة الرابعة من مستفيدى الدعم السكني الأحد الموافق 15 إبريل 2018 و الإفصاح عن تقسيم تلك الوحدات السكنية.

أسماء مستحقى الدفعة الرابعة من الدعم السكنى 2018

أتاحت وزارة الاسكان، لجميع مستفيدي الدعم السكني رابط الاستعلام عن سلع برنامج الدعم السكني ، والتي ستعلن عنها في شكل دوري في منتصف كل شهر هجرى حيث تم إيداع أسماء الدفعة الأولى في منتصف شهر يناير الماضى، أسماء الدفعة الثانية دفعة شهر فبراير ،وأتاحت ايضاً استعلام الدفعة الثالثة صرف شهر مارس رابط مخصص لاستلام الدفعة الرابعة، هذه اللحظة ستعلن عن أسماء الدفعة الرابعة لشهر إبريل وربما وفرت وزارة الإسكان عن طريق برنامج سكنى رابطين هامين أولهما رابط الاستعلام عن قروض التمويل العقاري، وثانيهما وصلة الاستعلام عن السلع السكنية الأخرى، سواء الوحدات السكنية أو الفيلات أو الأراضى السابقة الإعداد للبناء بلا أى مقابل.

وزارة الإسكان المملكة السعودية، تدعو المدنيين أبناء السعودية لمواصلة الأعمال المخصصة باستلام وحداتهم وهذا عبر رابط وزارة الإسكان لمستفيدى سكنى عبر رابط موقع سكنى أو مستفيدى صندوق التنمية العقارية فيمكنهم التوجه إلى رابط الصندوق العقاري.

تبعاً لما أفصح عنه وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن أنه فى منتصف كل شهر هجرى سيتم الإعلان عن أسماء دفعة حديثة من مستفيدي الدعم السكني.