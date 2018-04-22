إجراءات أمنية مشددة في السعودية بعد حادث الخزامي

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تابع موقع مصر 365 إطلاق السلطات السعودية اليوم الموافق الأحد إجراءات مشددة إلى جميع هواة استخدام “الطائرة اللاسلكية درون” حيث نصت تلك التعليمات على إلزامهم بضرورة إن يتم الحصول على ترخيص يسمح لهم باستخدام الطائرات اللاسلكية إلى حين صدور أي إجراء قانوني ينظم ذلك الشأن.

وأعلن مسؤول في المملكة العربية السعودية أن هناك العديد من التقارير والتي قد تم تداولها أمس في وسائل الإعلام التابعة للدولة البريطانية عن حقيقة سقوط ضحايا في حادث إسقاط طائرة “درون” أمس بالقرب من “قصر ملكي” قائم في العاصمة السعودية الرياض وبالتحديد في منطقة الخزامي.

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وقد أعلن المسؤول أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لم يكن في قصره في وقت إطلاق النار على الطائرة من قبل القوات الأمنية في الحي حيث تم رصد الطائرة الصغيرة وهي تحلق في حول القصر الملكي، وقد تم إطلاق النيران في إطار تنفيذ القوات الأمنية للتعليمات الأمنية المشددة.

وقد قام وسائل الإعلام التابعة إلى المملكة العربية السعودية بنشر تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية السعودي حيث أعلن التالي “إن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد درون في مراحله النهائية”.

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