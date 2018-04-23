نظام نور 1439.. نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية تعرف عليها الآن عبر الموقع برقم الهوية

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نظام نور 143 نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية برقم الهوية، ومن اثناء الدخول علية يستطيع المدرس من تنزيل نتائج التلاميذ عليه باتباع خطوات محددة، ويتمكن الطالب أيضاً من التعرف على النتائج المخصصة به لجميع الصفوف الدراسية، استمروا بمتابعتنا على موقعنا لمعرفة كل جديد.

نظام نور 1439 نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

نعرض عليكم رابط موقع نظام نور برقم الهوية للعام الدراسي الجاري 1438-1439 القائم، حيث يقوم الموقع بتيسير التعرف على نتائج الامتحانات الشهرية للطالب السعودي بالمراحل الدراسية الإعدادية، والمتوسطة، والثانوية، ويمكن لكل من المدرس الدخول على الموقع لوضع ورصد درجات التلاميذ، كما يمكن لولى الأمر الدخول على الموقع أيضاً.

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ويهدف نظام نور للانضمام الإلكترونى بالأساس للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ليتمكنوا من الالتحاق الإلكتروني بالمدارس الرسمية بالمملكة، وأيضا تيسير التعرف على نتائج الامتحانات الشهرية للتلاميذ وضمان سرية البيانات والنتائج، حيث لدى كل طالب رقما سريا نحو إلحاق الدخول للمكان، كما يقدم الموقع خدمة تسهيل التعرف على النتائج الختامية للإمتحانات في آخر العام وامتحانات منتصف العام.

للدخول على الصفحة الرئيسية لموقع نور اضغط هنا.

نظام نور 1439

قامت وزارة التعليم المملكة السعودية بتأسيس موقع نور من أجل تعظيم النفع من الأنظمة الإلكترونية بالمملكة، والتي يكون المقصد الرئيسى منها هو التسهيل على الساكن والطلاب وضمان دقة البيانات والنتائج وسرية معلومات ونتائج كل طالب، ويعتمد التلاميذ عليه في التعرف الشهرى على حصائل الامتحانات والتعرف أيضاً على حصائل منتصف العام، والتي تم اتخاذ قرار ظهورها بعد وقت قريب بعدما انتهى التلاميذ من تأدية اختباراتهم.

لضمان سرية البيانات يقوم الطالب، أو ولي الأمر، بإدخال رقم الهوية الخاص بكل طالب ليستطيع من الحصول على رقم سرى خاص به، ويستطيع الطالب عن طريق ذلك العدد التعرف في كل مرة يدخل فيها على الموقع على نتائجه الشخصية وضمان سرية نتائج اختباراته.

خطوات التعرف على النتائج

الدخول على موقع نور وتحضير معلومات الطالب. الإنتقال للصفحة الرئيسية وإدخال معلومات الطالب في المقر الخاص لكل إخطار، البريد الإلكترونى للطلاب، كلمة السر، الكود الاختباري، ضغط كلمة دخول. ستدخل حينئذ على صفحات موقع نور، اضغط على قائمة رصد الدرجات، حاضرة على يمين الصفحة.

اضغط على رصد الدرجات تجد درجات الطالب حاضرة.

بدأت أعمال مراقبة درجات التلاميذ في المراحل الدراسية المغيرة تمهيدا للإعلان عنها، ويتبع الطالب خطوات معينة لأخذ فكرة عن نتائج نهاية العام، وأيضا نتائج الامتحانات الشهرية، ويقوم المدرس بالدخول هو الآخر على الموقع لإعلاء الدرجات تمهيدا للانتهاء ومن ثم الإشعار العلني عنها.

يهدف نظام نور بالأساس لتخفيف أعباء البحث عن النتائج في كشوف الأسماء بالمدارس، وتيسير التعرف على الحصائل بأحدث الأساليب التكنولوجية الجديدة التي أصبحت المملكة تتبعها بالعقد الأخير.