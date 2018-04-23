وزارة الإسكان السعودية تعلن طرح وحدات سكنية جديدة

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الإسكان تطرح وحدات سكنية جديدة بالمملكة، حيث أعلنت عن توفير شقق جديدة بالمملكة العربية المملكة السعودية، حيث أكد وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، الیوم ، عن توقیع اتفاقات محلیه ودولیة بھدف ضخ مزيد من الوحدات السكنية متعددة الخيارات في جميع مناطق المملكة.

الإسكان تطرح وحدات سكنية جديدة بالمملكة

أوضح “الحقيل”، خلال افتتاحه معرض ريستاتكس العاصمة الرياض عاصمة السعودية بأن المعرض الذي ينعقد أثناء الفترة من 22 وحتى 25 من شهر أبريل الجاري، أن أسعار الوحدات السكنية التي تستھدفھا الوزارة تتراوح ما بین 250 و 750 ألف ریال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع.

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واعتبر وزير الإسكان المعرض إمكانية للاطلاع على الحلول التي تقدمھا الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب شركات التجديد والتمويل العقارى محلیًا ودولیًا، والتعرّف على مستجداتھا فى ھذا القطاع.

وأكد “الحقيل” أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكّل وجوب قصوى فى تحقيق مقاصد الوزارة عبر سياسة دعم العرض وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، لافتًا النظر إلى تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي فى مختلف الجبهات، خلال برنامج “سكنى” الذي أطلقته وزارة الإسكان مستهل العام الماضي 2017م، وإعلانها عن مستهدف العام الجارى بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي.

طرح وحدات سكنية بالمملكة العربية السعودية

وتابع أن الوزارة وقّعت حتى تلك اللحظة مع زيادة عن 30 مطورًا عقاريًا مؤهلاً لتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي تطلعات المستفيدين، وستستمر توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق.

ونوه “الحقيل” بجهود الدولة ودعمها المتتابع لقطاع الإسكان من خلال افتتاح برنامج الإسكان في شهر شهر فبراير السالف، الذي يُعد أحد برامج تحقيق مشاهدة المملكة 2030، وتضافر من خلاله جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات وتوفير الحلول المناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم السكنى، مشيرًا إلى أن أحد مقاصد البرنامج تتمثل في رفع نسبة التملك إلى 60% في عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.