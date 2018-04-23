وزير إسرائيلي يهدد باغتيال بشار الأسد

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تابع موقع مصر 365 تهديد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس اليوم الموافق الاثنين إلى الرئيس السوري بشار حافظ الأسد حيث أعلن أنه يعرض بقاء نظامه السياسي للخطر بل يعرض بقاءه هو شخصياً إلى الخطر إذا تم السماح إلى الدولة الإيرانية أو أي تنظيم أخر بشن حرب ضد الدولة الإسرائيلية من خلال الأراضي السورية.

وقد أعلنت الصحيفة الإسرائيلية “يديعوت أحرونوت” أن وزير الطاقة الإسرائيلي أعلن خلال حوار له تم إجرائه مع الصحيفة أعلن “إن الدولة الإيرانية تمثل تهديداً كبيراً وتهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل”، وقد شدد أن ما يحدث في المنطقة بشكل عام وفي الدولة السورية بشكل خاص يعد تهديد خطير ومباشر على مستقبل الدولة الإسرائيلية وأيضا يعمل على تحديد ما عليها فعله تجاه تلك القضايا.

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وجاء تلك التصريحات في ظل حالة التصعيد الأخيرة التي تشهدها العلاقات الدولية بين كلاً من الدولة الفلسطينية والدولة الإيرانية وخصوصاً بعد توعد الدولة الإيرانية بالرد على قصف الدولة الإسرائيلية لقاعدة التيفور والذي أسفر عنه مقتل سبعة أشخاص من عناصر الحرس الثوري الإيراني والذي أشارت إليه العديد من التقارير الدولية إلى جانب أن هذا التصعيد قد يسفر عنه مواجه مباشرة بين الدولتين.

ويجدر هنا الإشارة أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن في تصريح له اليوم عبر تغريده له عبر “تويتر” جاء فيها “أنه لا يعتقد أن إسرائيل وإيران في طريقهما إلى الحرب”.

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