الكويت تتطلع لتنفيذ المقترح المصري بإنشاء قوة عربية مشتركة

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قال نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجارالله”، أن الكويت تتطلع إلى إنشاء قوة عربية مشتركة بشكل كبير، وهو ما كانت قد اقترحته مصر خلال القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ في مارس 2015 بهدف تحقيق الأمن القومي العربي .

وتابع “الجار الله” في تصريحات له خلال جلسة الحوار المفتوح في نهاية فعاليات أعمال الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الإعلامي العربي بالكويت، أن الكويت تساند المقترح المصري بكل قوة، وهو ما يهدف إلى ضمان تحقيق الأمن القومي العربي، والذى لا يزال حتى هذه اللحظة مجرد طموح وفكرة .

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وفيما يتعلق بموقف الكويت من الأزمة السورية، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، بأن موقف الكويت تجاه النظام السوري يأتي ضمن الموقف العربي ككل ومن خلال الجامعة العربية، وأيضاً ضمن الموقف الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن موقف الكويت ليس ضد الشعب السوري الصديق.

وأردف “الجارالله” أن هناك مطالبات عدة بإغلاق السفارة السورية في الكويت، لكن الخارجية الكويتية ترى أنه إذا تم هذا سيسبب عوائق كبيرة للجالية السورية الكبيرة في الكويت، ولكن في ذات الوقت نفسه هو ضمن موقفها من النظام السوري.

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