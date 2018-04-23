إسرائيل تهدد بشّار الأسد

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حذَّر يوفال شتاينتز ، وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين ، من أنَّ « حياة بشّار الأسد ، الرئيس السوري ، سوف تكون مهددة » ، حال سمح لطهران بشن حرب على تل أبيب ، انطلاقًا من سوريا .

وظهر شتاينتز ، في شريط فيديو عبر موقع « وانيت » ، قال فيه : « إذا سَمَح الأسد لإيران أو أي جهة أخرى ، بإعلان الحرب على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية ، فإنَّه يتحمل المسؤولية الكاملة ، وجميع المخاطر المترتبة على ذلك » .

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وقال عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر : «إنَّه من غير الوارد بالنسبة إلينا ، أن يسمح بشَّار الأسد بطريقة أو بأخرى ، بإعلان حرب من بلاده ، وأن يبقى هو أو نظامه موجودا » .

وزاد شتاينتز ، مهددًا : « إذا حدث وأعلنت الحرب على إسرائيل من الأراضي السورية ، فإنه لن يبقى جالسًا في قصره بهدوء ، وستكون حياته نفسها مهددة » .

وتابع الوزير الإسرائيلي : « أعتقد أن ما يحدث في سوريا ، قد يكون حاسمًا لمستقبلنا وأمننا ، ونأمل ألا تتدهور الأوضاع ، حتى تتطور إلى حرب شاملة » .

وأشار شتاينتز ، إلى تصميم تل أبيب ، منع الوجود العسكري الإيراني على الحدود الشمالية ، قائلًا : « نأمل في أن يكون ذلك واضحًا إلى الإيرانيين ، وإلى الرئيس السوري بشار الأسد ، وألا يأخذ على عاتقه مخاطر ، يندم عليها مستقبلًا » .

وتشهد الجبهة السورية ، توترًا كبيرًا بين طهران وتل أبيب ، التي شنت عدة غارات على أهداف إيرانية في سوريا ، لتوقف ما تعتبره « شحنات أسلحة متطورة مرسلة إلى حزب الله اللبناني » .