الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في أبورديس

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر اليوم الثلاثاء ، حملة اعتقالات في مدينة مدينة القدس المحتلة ، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين ، غالبيتهم من بلدة أبو ديس ، شرقي المدينة المحتلة .

كانت قوات من جيش وشرطة الاحتلال ، ووحدات حرس الحدود التابعة للاحتلال الإسرائيلي ، عملت خلال اليومين الماضيين ، على سد الثغرات الموجودة في الجدار الفاصل ، في بلدة أبو ديس شرقي القدس ، والتي أحدثها شبان فلسطينيون سابقا ، وذلك حسبما أفاد موقع « 404 » العبري.

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وزاد الموقع ، أن مواجهات اندلعت فجر اليوم الثلاثاء ، خلال عملية إغلاق الثغرات ، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، النار والقنابل الغازية صوب الشبان الفلسطينيين ، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 منهم ، إضافة إلى اعتقال آخرَين .

الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال، ادعى أيضا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ، عثرت على سلاح من نوع « كارلو » ، وقنابل يدوية ، وزجاجات حارقة ، وألعاب نارية ، وذلك في بلدة أبو رديس ، وتابع أن المواجهات تجدّدت في البلدة ، ما أسفر عن اعتقال 4 فلسطينيين.

مصادر محلية فلسطينية ، في الضفة الغربية المحتلة ، قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اقتحمت عدّة مناطق في مدينة بيت لحم ، الواقعة جنوب مدينة القدس المحتلة ، كما اعتقلت عميد شؤون الطلبة في جامعة بيت لحم ، محمود محمد حماد (47 عامًا) ، وذلك عقب مداهمة منزله ، في شارع الصف .

وأكدت المصادر المحلية الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اعتقلت الشاب عمر أبو هنية ، وذلك عقب اقتحام بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية ، الواقعة شمال مدينة القدس المحتلة ، كما داهمت منازل الفلسطينيين ، في بلدة حلحول و”واد أبو كتيلة” ، الواقعتين شمال مدينة الخليل .