الملك سلمان بن عبد العزيز يدشن “القدية” الترفيهى

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الملك سلمان بن عبدالعزيز يدشن مشروع ’’القدية’’ الترفيهى, أسس الملك السعودى سلمان بـن عـبد العزيز مشروع “القدية”، الاتجاه الترفيهية والرياضية والثقافية الحديثة في المملكة، والتي سوف يتم إنشاؤها في غرب العاصمة السعودية الرياض.

الملك سلمان بن عبدالعزيز يدشن ’’القدية’’ الترفيهى

ويأتي افتتاح المشروع في محيط تدبير التبادل الاستثماري “بصيرة 2030″، والتي أطلقها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان في 2016، والتي تهدف لتنويع مصادر دخل المملكة والذهاب بعيدا عن البترول، وأحد أجزاء التدبير يحتوى الوقوف بقطاع السياحة والترفيه.

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وسيشارك في حفل وضع حجر الأساس عدد مـن كبار المسؤولين المحليين والدوليين وممثلين عن مؤسسات إقليمية وعالمية متخصصة، لانطلاق أعمال البنية الأساسية فـي المشروع رسميا، الذي من المخطط الانتهاء من مرحلته الأولى في 2022.

وذكر الأمين العام للمجلس التأسيسي لمشروع القدية في وعاء الاستثمارات العامة فهد بن عـبد الله تونسى العوامل التي تجعل من “القدية” مشروعا واعدا.

وتحدث: “إن نحو ثلثي مواطنى المملكة هم تحت سن الـ35 عاما، لهذا هناك احتياجات عظيمة لما يوفره مشروع القدية من الأماكن الترفيهية الجاذبة لهم، حيث سيسهم المشروع بادخار نحو 30 مليار دولار، التي ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد. وسيتم تعيين ذلك الوفر في الإنفاق لتنمية الاستثمار الإقليمي الداخلى، الأمر الذي سيؤدى للعثور على فرص عمل جديدة للشباب السعودى”.

وتكمن مشاهدة مشروع “القدية” في تحويله إلى إتجاه ترفيهية حضارية بارزة ومقر حيوى للنشاطات والاستكشاف والتفاعل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. ويحظى المشروع بدعم حاوية الاستثمارات العامة، وسيتم بناؤه عـلى مسافة تصل 40 كيلومترا من وسط العاصمة السعودية الرياض، بمساحة إجمالية قدرها 334 كيلومترا مربعا.