سفير الإمارات: الشيخ زايد أوصانا بمصر

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ثمّن سفير دولة الإمارات في القاهرة ، جمعة مبارك الجنيبي ، اليوم الثلاثاء ، الدور الثقافي لمكتبة الإسكندرية ، برئاسة المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي ، وكذلك تأثيرها في محيطها العربي .

وأشار السفير الإماراتي ، إلى عمق العلاقات بين « أبو ظبي » و « القاهرة » ، حيث قال إنَّ مصر ، كانت من أولى الدول ، التي أيدت قيام الاتحاد في الإمارات .

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وأضاف السفير جمعة مبارك الجنيبي : « كانت بلادنا كذلك ، من أولى الدول التي ساندت مصر ، في حربها ضد إسرائيل ، في العام 1973 » .

وتابع السفير الإماراتي : « لا أحد ينسى مقولة الشيخ زايد [مؤسس دولة الإمارات] ، (بأن البترول العربي لن يكون أغلى من الدم العربي) » .

ولفت الجنيبي ، خلال احتفالية نظمتها مكتبة الإسكندرية ، اليوم الثلاثاء ، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة ، إلى أنَّ «الشيخ زايد» ، أوصى أبناءه من بعده على مصر .

وأشار السفير الإماراتي ، إلى مقولة «الشيخ زايد» ، بأنَّ « نهضة مصر هي نهضة للعرب جميعًا ، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا إلى جانب مصر دائمًا ، فهي بالنسبة للعرب قلب ، إذا توقف ، توقف الجسد بكامله » .

واستطرد السفير جمعة مبارك الجنيبي ، أن دولة الإمارات ، خصصت العام 2018 ، للاحتفال بالذكرى المئوية ، لميلاد مؤسس الدولة الشيخ زايد ، مؤكدًا أنَّ هذه الاحتفالية ، لن تكون قاصرة على إحياء ذكرى الشيخ زايد فحسب ، ولكن لعرض إنجازاته ومواقفه النبيلة ، التي امتدت إلى الجميع .

وأشار الجنيبي ، إلى أن مؤسس دولة الإمارات ، كان قائدًا ملهمًا ، ونجح في بناء الإنسان ، وتكوين نهضة حضارية في وقت قصير ، مضيفا أنَّ الشيخ زايد ، ومنذ البداية ، كان يؤمن أنَّه « لا نفع للمال إلا لخدمة المواطن » ، ولذلك حقق نموًا سريعًا وضخمًا في مجالات مختلفة ، من بينها التعليم والصحة والتنمية المستدامة .

وأوضح السفير جمعة مبارك الجنيبي ، أنَّ الإمارات تمتعت بكونها واحدة – في عهد الشيخ زايد – ، من أعلى معدلات المعيشة في العالم ، وارتبط اسم الكبير الراحل بالعطاء الإنساني ، وتحول إلى أحد رموز العطاء في جميع أنحاء دول العالم ، وخصوصًا مصر.

وشدد السفير الإماراتي ، على أن الشيخ خليفة بن زايد ، حاكم الإمارات ، يحرص على مساندة مصر حتى الآن ، سواء على المستوى السياسي ، أو إقامة المشروعات التنموية ، في العديد من قراها ومحافظاتها .