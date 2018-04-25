بالفيديو الجيش الليبي: العمليات الإرهابية تمولها قطر وتخطط لها تركيا

تابع موقع مصر 365 إعلان المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري “إن هناك دولاً كثيرة على رأسها الدولة القطرية والدولة التركية تحاول اللعب في الأراضي الليبية من خلال التنظيمات والجماعات الإرهابية”.
وقد جاء تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية له قد تم إذاعتها عبر برنامج “غرفة الأخبار” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “إكسترا نيوز” حيث أعلن عن عمليات الجماعات الإرهابية وخططها حيث يتم تنظيمها من قبل الدولة التركية بتمويل من الدول القطرية.
وقد أعلن أن غداً سوف يكون يوم لسقوط جميع الجماعات الإرهابية وعلى قمتها جماعة الإخوان المسلمين والدول القطرية في ليبيا سوف يتم إجراء التعامل مع كل من له صلة أو علاقة مع الجماعات الإرهابية أو يقوم بالترويج لها من الناحية الإعلامية أو يقدم لها أي تمويل وغداً سوف يكون يوم هام في تاريخ الدولة الليبية.
أقرا المزيد المرور تحذر سائقي السيارات وتطالبهم بالالتزام بمعايير القيادة في الأمطار
التعليقات