بالفيديو الجيش الليبي: العمليات الإرهابية تمولها قطر وتخطط لها تركيا

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري “إن هناك دولاً كثيرة على رأسها الدولة القطرية والدولة التركية تحاول اللعب في الأراضي الليبية من خلال التنظيمات والجماعات الإرهابية”.

وقد جاء تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية له قد تم إذاعتها عبر برنامج “غرفة الأخبار” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “إكسترا نيوز” حيث أعلن عن عمليات الجماعات الإرهابية وخططها حيث يتم تنظيمها من قبل الدولة التركية بتمويل من الدول القطرية.

Advertisements

وقد أعلن أن غداً سوف يكون يوم لسقوط جميع الجماعات الإرهابية وعلى قمتها جماعة الإخوان المسلمين والدول القطرية في ليبيا سوف يتم إجراء التعامل مع كل من له صلة أو علاقة مع الجماعات الإرهابية أو يقوم بالترويج لها من الناحية الإعلامية أو يقدم لها أي تمويل وغداً سوف يكون يوم هام في تاريخ الدولة الليبية.

أقرا المزيد المرور تحذر سائقي السيارات وتطالبهم بالالتزام بمعايير القيادة في الأمطار