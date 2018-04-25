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المملكة السعودية تعلن وقف آلاف التأشيرات لأكثر من 100 ألف وافد قبل رمضان، وقف تجديد الاقامات حيث تهددت إقامات مجموعة من المقيمين في المملكة السعودية بإشكالية عدم التجديد، لأسباب تتعلق بعدم احتمالية إنتاج رخص العمل التي تعتبر شرطا للتجديد في مديرية الجوازات.

المملكة السعودية تعلن وقف آلاف التأشيرات لأكثر من 100 ألف وافد قبل رمضان

وأفادت وزارة العمل أنه عديد من العقارات التى تخرج عن مدى اللون الأخضر بدرجاته أو البلاتينى، تفقد حق الحصول على خدمة إنتاج رخصة الإقامة أو تجديدها.وأتى هذا ردا على استفسار عبر حساب “خدمة العملاء” التابع لها في موقع “تويتر”.

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قال مقيم نحو الساعة 5:19، وصرح: “أرغب في تجديد رخصة عمل اذ عندما أبحث لا تتوفر رخص، علما أن موقع الجوازات يحتاج رخص للتجديد، أرجو الإفادة”، وطالب “خدمة العملاء” بعد 12 دقيقة بتزويده برقم المنشأة ورقم الإقامة، وبعد 4 دقائق تم تزويده برقم المنشأة.

غير أن الحساب ذكر نحو الساعة 5:47 بعد 16 دقيقة، ما يلى: “في المدى الأصفر لا يتم إنتاج رخصة عمل الوافد الحديث ولا يتم تجديد رخصة العمل للعامل الذي أمضى أكثر من سنتين داخل المملكة”.

وعندما أيقن السائل أن لا مفر من وجوب رفع المدى بعد دقيقتين من تلقيه المعلومة، رجع حساب “خدمة العملاء” نحو الساعة 5:54 عشية ليؤكد: “من محددات وقواعد الاستحواذ على الخدمة أن يكون مدى المنشأة أخضر بدرجاته أو بلاتيني”.

الوظائف التي سوف يتم توطينها وسعودتها :

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– متاجر المركبات.

– متاجر الدراجات البخارية.

– متاجر الملابس.

– متاجر الأثاث المنزلي والأثاث المكتبى.

– متاجر الأواني المنزلية.

وهذا ابتداء من العام الهجرى الجديد، وسوف يكون هناك عقوبة رادعة لكل أجنبي يعمل في مهن خاصة للسعوديين، تتمثل في ترحيله لحظياً من المملكة العربية السعودية إلى بلده.

كما سوف يكون هناك عقوبة مالية قدرها ٢٠ ألف ريال على كل مخالف لقرار سعودة المهن، وسيبدأ التوطين السعودي في شهر ربيع أول لعام 1440 هجري، والذي يحتوي مجموعة من المهن سنسردها لكم هنا :

– محلات الأجهزة الكهربائية.

– متاجر الأجهزة الإلكترونية.

– محلات النظارات.

– محلات الساعات.

أما فيما يتعلق للمحلات الآتية.. سوف يتم بدأ سعودة المهن فيها في غرة شهر جمادى الأولى لعام 1440 هجرى:

– متاجر مواد التشييد.

– محلات المعدات الطبية.

– محلات قطع المركبات.

– محلات السجاد.

– متاجر الحلويات.

حيث ستصبح جميع تلك الوظائف مقتصرة على أبناء السعودية بلا تعقيدات، وبهذه الأحكام سوف يتم القضاء على البطالة فى المملكة العربية السعودية، وسيأتي ايضاً بعده قرارات أخرى، توفر وظائف بمئات الالف لأولاد هذا الوطن.

عوضاً عن الأيدي العاملة الوافدة المسيطرة على أكثرية المتاجر في المملكة العربية السعودية.

سعودة المهن

تستهدف وزارة العمل هذه اللحظة قطاع التجزئة.

وجارى العمل على بقية القطاعات مثل “القطاع الصحي ، القطاع الصناعي” والذى سيتيح للسعوديين رجالا ونساء فرص عمل كبيرة جدا وجيدة، حتى تصبح مختلَف القطاعات حصرا على المواطنين السعوديين أبناء ذلك الوطن.