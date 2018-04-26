«عودة المشير».. القصة الكاملة لـ«غياب خليفة حفتر»

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فترة كبيرة من الغموض ، انتابت الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر ، القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، ترددت خلالها شائعات عن وفاته في فرنسا ، أكدها الكاتب الصحفي مصطفى بكري ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة « تويتر » ، إلا أنَّ مسؤوليين ليبين ، خرجوا ليكشفوا تفاصيل أيام الغياب الأخيرة .

عضو لجنة الدفاع الأمن القومي في البرلمان الليبي ، طارق الجروشي ، قال إنَّ المشير خليفة حفتر ، وصل إلى العاصمة المصريّة القاهرة ، لعقد لقاء مع عدد من المسؤولين المصريين ، نافيًا كل ما تردد عن الشائعات التي طالت صحته ، فأكد أنَّ المشير خليفة حفتر ، يتمتع بصحة جيدة ، وسيعود إلى ليبيا خلال ساعات .

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وأشار « الجروشي » – خلال تصريحات صحفية عنه ، أمس الأربعاء ، إلى أنَّ اللواء صقر الجروشي قائد سلاح الجو في الجيش الليبي ، التقى في القاهرة ، القائد العام للجيش المشير حفتر ، لافتًا إلى أنَّهم تناولوا وجبة العشاء أول أمس الثلاثاء .

وقال لجنة الدفاع الأمن القومي في البرلمان الليبي ، إنَّ المشير خليفة حفتر ، سوف يصل إلى « الرجمة » بمدينة بنغازي الليبية ، خلال ساعات ، مضيفًا أنَّ هناك استعدادات للقوات المسلحة الليبية ، لتحرير مدينة « درنة » من الجماعات الإرهابية ، كذلك فإنَّ الجيش جاهز تمامًا ، لتطهير المدينة من الإرهابيين .

إلى هذا ، أكد العميد أحمد المسماري ، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية ، أنَّ المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ، سيعود إلى بنغازي اليوم الخميس .

وأشار « المسماري » ، إلى أنَّ استقبالًا حافلًا رسميًا ، سيجرى للمشير خليفة حفتر ، لدى وصوله ، وسيشارك فيه ضباط القيادة العامة ، وأعيان وحكماء المنطقة الشرقية ، لافتًا إلى أنَّ الاحتفال سيقام في مدينة بنغازي ، ومن المقرر أن يلقي المشير خليفة حفتر ، كلمة لدى وصوله إلى الأراضي الليبية .

أبناء الشعب الليبي ، يترقبون في مدن المنطقة الشرقية ، لاسيما بنغازي ، عودة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ، إذ أقام أعيان المنطقة الشرقية ، خيمة لاستقباله في « الرجمة » بمدينة بنغازي .

وتضاربت الأنباء في الآونة الأخيرة ، بشأن تدهور الحالة الصحية ، للمشير خليفة حفتر ، القائد العام للجيش الليبي ، إذ وصل الأمر إلى تأكيد وفاته ، في بعض وسائل الإعلام .

وروى المستشار السياسي الخاص ، للمشير خليفة حفتر ، الدكتور فاضل الديب ، قصة الحقيقة الكاملة ، حول دخول حفتر إلى مشفى في العاصمة الفرنسية باريس ، لافتًا إلى أنَّ المشير خليفة حفتر ، قد أجرى فحوصات طبية في فرنسا ، للاطمئنان على صحته .

وقال « الديب » ، إنَّ القائد العام للجيش الليبي ، زار القاهرة مؤخرًا ، وتوجَّه بعد ذلك إلى العاصمة الفرنسية باريس ؛ لإجراء فحوصات طبية ، نافيًا ما تردد في وسائل إعلام ، حول إصابته بسكتة دماغية ، أو مرض عضال .

ولفت المستشار السياسي الخاص لحفتر ، إلى أنَّ المشير خليفة حفتر ، يتمتع بصحة جيدة ، موضحًا أنَّه سيعود إلى ليبيا ، بعدما طمأنه الأطباء على صحته ، نافيًا ما نقلته وسائل إعلام ، بشأن تدهور حالته الصحية .

وقال الديب ، إنَّ القائد العام للجيش الليبي ، سوف يتوجه إلى ليبيا قريبًا ؛ لمتابعة سير العمليات العسكرية ضد الجماعات المتطرفة .

وأضاف المستشار السياسي الخاص لحفتر : « نطمئن الشارع العربي والمواطن الليبي ، وندعوهم إلى عدم الالتفات ، إلى ما يشاع في وسائل الإعلام المختلفة » .