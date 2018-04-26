40 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب حصيلة مسيرات العودة الشعبية بالأراضي المحتلة

Advertisements

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنه منذ أن بدأت مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في الـ 30 من الشهر الماضي، استشهد 40 فلسطينيا وأصيب ما يزيد عن أكثر من خمسة آلاف

ونشر الدكتور “أشرف القدرة” المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” إحصائية بقطاع غزة، توضح أن إجمالي عدد المصابين في المسيرات وصل 5511 مصابا، من بينهم 592 طفلًا و192 سيدة.

Advertisements

وتضمنت الإحصائية، أن من ضمن الإصابات 143 حالة خطيرة، و1710 متوسطة الخطورة، و 1515 طفيفة، وتعرض من بين إجمالي المصابين 1738 شخص للرصاص الحي، كان من بينهم 227 إصابة بالرقبة والرأس، و440 بالأطراف العلوية، و115 بالظهر والصدر، و142 في البطن والحوض، و 1704 بالأطراف السفلية، و740 إصابة بأماكن متفرقة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرات العودة في وقت سابق إلى النزول فى أكبر حشد شعبي، غدا الجمعة، على أطراف شرق قطاع غزة في إطار “جمعة الشباب الثائر”، وتسعى مسيرات العودة، التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية، لضمان استمرار فعالياتها حتى تصل لقمتها في 15 من الشهر القادم والذي يتزامن مع إحياء الذكرى السنوية رقم 70 لـ “ذكرى النكبة”.

إقرأ أيضاً..الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في أبورديس