في الجمعة الخامسة.. مسيرات العودة تخترق «سياج العدو الإسرائيلي»

منذ 2 ساعتين شئون عربية
في الجمعة الخامسة.. مسيرات العودة تخترق «سياج العدو الإسرائيلي»
استمرار الاشتباكات بين قوات الاحتلال والفلسطينين مما أسفر وقوع 40 جريحا على الاقل

في تصعيد جديد للمواجهات على الحدود ، بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ، اجتاز شبان فلسطينيون ، أمس الجمعة ، سياج الفصل العنصري ، بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة .

جيش الاحتلال الإسرائيلي ، لم يترو ، فراح يطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ، على المتظاهرين الفلسطينيين ، وذلك بالتزامن مع اجتيازهم السياج الحدودي ، بينما تزايدت أعداد المتظاهرين الفلسطينيين ، بشكل غير مسبوق ، عند السياج الحدودي قبيل اقتحامه .

وسارع جيش الاحتلال الإسرائيلي ، ردًا على الجرأة التي ظهر عليها هؤلاء الشبان ، إلى نشر مجموعات من القناصة ، لإطلاق النيران والغاز المسيل للدموع ، بشكل كثيف على طول الشريط الحدودي ، وذلك عقب ملاحظته للفلسطينيين العابرين السياج ، فيما دفعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، بسيارات عسكرية إسرائيلية ، بصورة وصفت بأنها « غير مسبوقة » .

سيارات الإسعاف الفلسطينية ، شرعت في نقل المصابين الفلسطينيين ، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ، كما عززت القوات الإسرائيلية ، من وجودها ، بجوار ثغرة عند المتاريس الترابية ، على حدود قطاع غزة ، وذلك لمنع عبور المتظاهرين .

من جانبها ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، استشهاد 3 شبان فلسطينيين ، في أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ، عند السياج الحدودي شرقي قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ، إنَّه فضلًا عن استشهاد 3 شبان فلسطينيين ، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أصيب أكثر من 400 متظاهر آخرين ، خلال المواجهات الدائرة على الحدود ، بين قطاع غزة والأراضي المحتلة .

إلى هذا ، أفاد أشرف القدرة ، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان منه أمس الجمعة ، بـ«أنَّه استشهد مواطنين لا يزالا مجهولي الهوية ، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي ، شرق غزة ، واستشهاد عبد السلام بكر ، 29 عاما ، شرق خزاعة » .

وقالت وسائل إعلام فلسطينية ، إنَّ محاولات الشبان الفلسطينيين. عبور السياج الأمني أمس الجمعة ، بمثابة « بروفة » لما يمكن أن يحدث في « يوم النكبة » المقبل ، والهدف منه ، هو الوصول إلى المستوطنات الإسرائيلية ، التي بنيت على أنقاض منازل الفلسطينيين .

هذه التطورات ، جاءت خلال الجمعة الخامسة من « مسيرة العودة الكبرى » ، في قطاع غزة ، تحمل اسم « جمعة الشباب الثائر » ، ومن المتوقع أن تصل فعاليات العودة ، إلى ذروتها يوم 15 مايو المقبل ، الموافق للذكرى السبعين للنكبة .