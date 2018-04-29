صقر أمريكا الجديد في الشرق الأوسط.. «بومبيو» رسول «ترامب» لـ«اتفاق إيران»

منذ 51 دقيقة شئون عربية
صقر أمريكا الجديد في الشرق الأوسط.. «بومبيو» رسول «ترامب» لـ«اتفاق إيران»

في جولة تشمل الحلفاء الأهم للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ، وصل يوم السبت ، وزير الخارجية الأمريكي الجديد ، مايك بومبيو ، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية ، الرياض ، في سعي جديد للدبلوماسية الأمريكية .

واستهل الوزير الجديد ، الذي جاء خلفًا لريكس تيرلسون ، جولته التي تستغرق 3 أيام ، في المملكة العربية السعودية ، عقب مشاركته في اجتماعات حلف شمال الأطلسي ، في بروكسل .

وتشمل جولة « بومبيو » في الشرق الأوسط ، إسرائيل والأردن ، لعرض مواقف دونالد ترامب ، الرئيس الأمريكي ، بشأن الاتفاق النووي الإيراني .

وفي أكثر من مناسبة ، أعلن دونالد ترامب ، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ، سوف تخرج من الاتفاق النووي مع إيران ، إذا لم يتم تعديله ، وهو الأمر الذي رفضته طهران ، على لسان الكثير من مسؤوليها .

وكان في استقبال وزير الخارجية الأمريكي الجديد ، « بومبيو » ، لدى وصوله إلى مطار الرياض ، وفد سعودي كبير ، ضم عادل الجبير ، وزير الخارجية السعودي ، وخالد بن سلمان ، شقيق ولي العهد السعودي ، و الأمير محمد بن سلمان ، سفير الرياض في واشنطن .

« بومبيو » يقول ، إنَّ الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، لم يحسم قراره بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران بعد ، إلا أنه من المتوقع أن يقرر سحب بلاده من هذا الاتفاق ، خلال الشهر المقبل ، سعيًا لإعادة فرض عقوبات ، على برنامج طهران النووي .

المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية ، (CIA) ، الذي أدى اليمين على رأس الدبلوماسية الأمريكية ، يوم الثلاثاء الماضي ، قبل ساعتين من مغادرته إلى بروكسل ، سيعقد مشاورات مع خصوم إيران الرئيسيين في المنطقة ، قبل إعلان الرئيس الأمريكي قراره .

إلا إن مهمة « بومبيو » هذه ، تقترن بمهمة ثانية ذات طابع شخصي ، حيث يعتزم وزير الخارجية الأمريكي الجديد ، أن يثبت للعواصم الأجنبية ولزملائه أنفسهم ، عودة الدبلوماسية الأمريكية ، بعد البلبلة التي سادت ولاية سلفه ، ريكس تيلرسون قبل إقالته .

وما ساعد في هذه البلبلة ، أن ريكس تيلرسون ، وزير الخارجية السابق ، الآتي من عالم شركات النفط ، لم يملأ مناصب كبرى في وزارته ، وباشر إصلاحات بيروقراطية ، لم تحظ بالتأييد ، والأهم من ذلك ، أنه لم يكن على توافق ، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وفور أدائه القسم ، حرص « بومبيو » ، وهو ضابط سابق ورجل أعمال ، وعضو محافظ في مجلس النواب الأمريكي ، (الكونجرس) ، على مباشرة العمل ، واختار تدشين ولايته ، بمحادثات مع دول حلف شمال الأطلسي ، وحلفاء الشرق الأوسط ، لكن المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية ، وعد بأن يلتقي طاقم وزارة الخارجية ، في العاصمة الأمريكية واشنطن ، لدى عودته يوم الثلاثاء ، وأشاد بالموظفين الذين عملوا بكد ، لترتيب رحلته الأولى إلى الخارج .

وأشار « بومبيو » ، إلى تعامله مع مساعديه ، يوم الجمعة ، في مقر الحلف الأطلسي ، قائلًا : « التقيت للتو مجموعة عظيمة من المسؤولين في وزارة الخارجية ، الذين يعملون هنا في البعثة . قد يكونوا مرتبكين ، لكن بدا لي أن معنوياتهم مرتفعة » ، متابعًا : « إنهم يأملون بأن تستعيد وزارة الخارجية دفعها ، وأن نعمل على إنجاز المهمات ، التي انضموا إلى وزارة الخارجية لإنجازها » .

وقال وزير الخارجية الأمريكي : « أن أكون مهنيًا ، وأنشر الدبلوماسية ، الدبلوماسية الأمريكية ، حول العالم ، هذا هو هدفي وهذه هي مهمتي ، أن أبني هذه الروح ، وأنشر الفريق ميدانيًا ، لنتمكن من تفعيل الدبلوماسية الأمريكية » .

يعتبر السياسي السابق من « كنساس » ، من « الصقور » ، في ما يتعلق بإيران ، ومن المؤيدين لخط متشدد ، في ما يخص بنشر القوة العسكرية الأمريكية ، في الخارج ، كما أن وجهات نظره المحافظة في المسائل الاجتماعية ، قد لا تكون مناسبة لوزارة الخارجية .

ولفت منتقدوه ، خلال عملية تثبيته ، إلى تصريحات سابقة « ضد الإسلام وزواج المثليين » ، مشيرين إلى أنَّ ذلك لا يؤهله ، لتمثيل القيم الأمريكية في الخارج .

في المقابل ، هناك تفاؤل بين المسؤولين المصاحبين له في جولته ، بأن الدبلوماسية الأمريكية ، بات لها أخيرًا ، رئيس يمكنه التحدَّث باسم البيت الأبيض ، وسوف يركز على مهمات الوزارة الأساسية .

ومن المقرر ، أن يجري وزير الخارجية الأمريكية ، في المملكة العربية السعودية ، الرياض ، محادثات مع نظيره السعودي ، قبل أن يلتقي ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان ، على مائدة عشاء .

الأمير محمد بن سلمان هو الآخر ، يشبه « بومبيو » و« ترامب » ، معارض شرس لدولة إيران .

ويطالب الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، المملكة العربية السعودية ، ببذل مزيد من الجهود ، وزيادة مساهماتها المالية ، لدعم العمليات ضد الإرهابيين ، التي تقودها واشنطن في سوريا ، من أجل السماح للجنود الأمريكيين ، بالعودة سريعًا إلى بلادهم .

وبعد السعودية ، يتجه بومبيو إلى إسرائيل ، للقاء رئيس وزراء الاحتلال ، بنيامين نتنياهو ، ثم إلى الأردن ، الذي يتقاسم حدودا طويلة مع سوريا .