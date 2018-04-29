الملك سلمان يعلن عن قرار جديد هدفه سعادة المواطنين بالمملكة

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الملك سلمان يعلن عن قرار جديد هدفه سعادة المواطنين, يدشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -رعاه الله- بعد وقت قصير مشروع القدية، الاتجاه الترفيهية والرياضية والثقافية الحديثة في المملكة، والتي سوف يتم إنشاؤها في غرب العاصمة المملكة العربية السعودية الرياض,.وقال الأمين العام للمجلس التأسيسي لمشروع القدية في حاوية الاستثمارات العامة د. فهد بن عبد الله تونسي: “إطلاق خادم الحرمين الشريفين لذلك المشروع الحيوي، يعد ترجمة حية لتطلعات القيادة الرشيدة في المملكة، وسعيها الدؤوب لتطوير المشاريع العملاقة التي من شأنها أن تشارك وبشكل فاعل في تقصي الكثير من العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، ودفع عجلة التنمية الدائمة لما فيه خير الوطن والمواطن بحسب القطاعات التي حددتها بصيرة المملكة 2030″.

الملك سلمان يعلن عن قرار جديد هدفه سعادة المواطنين

وأكمل، نحو ثلثي مواطني المملكة تحت سن الـ35 عاماً، لهذا هناك احتياج عظيمة لما يوفره مشروع القدية من الأماكن الترفيهية الجاذبة لهم، حيث سيسهم المشروع بادخار نحو 30 مليار دولار، التي ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد. وسيتم تكليف ذلك الوفر في الإنفاق لتنمية الاستثمار الإقليمي الداخلي، الأمر الذي سيؤدي للعثور على فرص عمل حديثة للشباب السعودي”.

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من جانبه صرح مايكل رينينجر القائد التنفيذي لمشروع القدية: “نحن في القدية سعداء بأن نكون من المساهمين الرئيسيين في مساندة عجلة التنمية الاستثمارية في المملكة وجذب الاستثمارات، والتي لا تقتصر على قطاع الترفيه فحسب؛ لكن تتعداها لتشمل المشاريع التي ستعمل على تحديث الإمكانات والإمكانيات المخصصة بالشباب السعودي وتمكينهم من إنماء مهاراتهم الرياضية والفنية والثقافية، وهذا عن طريق تطويع أجدد البرامج والممارسات الدولية المختصة بما يتناسب مع معطيات الإرث المتحضر الغني للمملكة”.

واستكمل: “مع استمرار الأتعاب الرامية لتأسيس تلك الاتجاه الحديثة، فإن القائمين على القدية حريصون على الالتزام بأفضل مقاييس وممارسات التعديل للحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة والحياة الفطرية، إضافة لجمال الموقع الذي يدخل ضمن المخطط الأساسي للمشروع”.

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وأفاد أن زوار القدية سيحظون بالعديد من الاختيارات الرائعة للترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية الموزعة ضمن عقارات مصممة على نحو مبتكر تشمل كلاً من مدن الألعاب، والمراكز الترفيهية، والمرافق الرياضية القادرة على استضافة أبرز المسابقات والألعاب الدولية، وأكاديميات التمرين، والمضامير الصحراوية و الإسفلتية الخاصة لعشاق رياضات المركبات، والأنشطة الترفيهية المائية والثلجية، وأنشطة المجازفات في الرياح الطلق، وتجارب السفاري والاستمتاع بالطبيعة، إضافةً إلى توفر الفعاليات التاريخية والثقافية والتعليمية.

ويحتوي المشروع ايضاً على مراكز تجارية، ومطاعم، ومقاهي، وفنادق، ومشروعات عقارية، وخدمات تلبي مصالح مختلَف فئات المجتمع.

وتكمن بصيرة مشروع القدية في تحويله إلى إتجاه ترفيهية حضارية بارزة ومقر حيوي للنشاطات والاستكشاف والتفاعل الاجتماعي في المملكة. ويحظى المشروع بمساندة وعاء الاستثمارات العامة، وسيتم بناؤه على مسافة تصل 40 كيلومتراً من وسط العاصمة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بمساحة إجمالية قدرها 334 كيلومتراً مربعاً.