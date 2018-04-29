«الخارجية السعودية»: متفقون مع أمريكا في موقفها تجاه إيران

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أكد السفير عادل الجبير ، وزير الخارجية السعودي ، اليوم الأحد ، أن المملكة العربية السعودية ، والولايات المتحدة الأمريكية ، تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية عميقة للغاية ، لافتا إلى أن اجتماعات الجانب السعودي ، مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد ، مايك بومبيو ، كانت إيجابية ومثمرة ، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الخارجية السعودية ، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة « تويتر » .

وقال الجبير ، في مؤتمر صحفي مشترك ، مع نظيره الأمريكي في الرياض ، اليوم الأحد ، إن المباحثات الأمريكية السعودية ، تطرقت للعلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، كما تطرق الحوار ، إلى الحديث عن تحديات المنطقة في لبنان وسوريا ، ودعم العراق ، والتدخلات الإيرانية السلبية في الشرق الأوسط ، إضافة إلى الأوضاع في اليمن ، وجهود دعم دول الساحل الإفريقي ، والتعامل مع الأزمة في ليبيا .

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وأعرب وزير الخارجية السعودي ، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي ، عن تأييد المملكة العربية السعودية ، لسياسات الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، تجاه إيران ، وتأييد جهوده في تحسين الاتفاق النووي الإيراني ، مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على إيران ، لانتهاكها القرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ الباليستية ، ودعمها للإرهاب ، إضافة إلى تدخلها في شؤون الدول الأخرى .

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، استقبل وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، اليوم في الرياض ، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحثا مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط ، والجهود المبذولة لتحسين أوضاعه .