وزارة الكهرباء السعودية للمواطنين.. حدثوا بياناتكم لضمان استمرارية الخدمة

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حثت “المملكة العربية السعودية للكهرباء” المشاركين على وجوب الإسراع بتجديد بياناتهم بالموقع الإلكتروني للشركة (SE.COM.SA)، لضمان أن تجديد معلومات المشترك استمرارية خدمة الكهربائية، بالإضافة إلى وصول تفاصيل كشف الحساب الإلكترونية إلى قنوات التواصل الخاصة ، بالبريد الإلكتروني، الهاتف المحمول، وايضاً تنفيذ الكهرباء (ALKAHRABA)، وغيرها من القنوات، طبقاً للمعلومات المحدثة.

وأفادت المؤسسة أن هناك تفاعلاً من قبل المشاركين مع مبادرتها لتجديد المعلومات التي أطلقتها الأسبوع السابق من أجل النفع من خدماتها الإلكترونية، وتحديد طبيعة المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية، وهذا في محيط تدبير المؤسسة لاعتماد أنظمتها للتعامل المباشر مع المشترك، سواء كان مالكاً أم مستأجراً.

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وأضافت: “يلزم على المشاركين الذين لم يُحدثوا بياناتهم بعد الإسراع بالدخول إلى موقع المؤسسة وتجديد بياناتهم، حتى يتمكنوا من استلام كشف الحساب الإلكترونية، واستمرارية الخدمة الكهربائية، خاصة أن عملية التجديد لا تستغرق إلا دقائق معدودة، مع سهولة خطوات التجديد، وأن المؤسسة بدأت إرسال أكثر من (3) ملايين برقية نصية (SMS) للمشتركين لحثهم على سرعة التفاعل مع المبادرة”.

وتابعت: “مُبادرة تجديد المعلومات قسم من توجهات المؤسسة لتدعيم مستوى الخدمة الكهربائية، وسرعة الاتصال بـ المشاركين المستفيدين من الخدمة على نحو مباشر، وتحديد المشترك الذي يستفيد فعلياً من الخدمة الكهربائية وخدماتها الالكترونية، خصوصا بخصوص بفاتورة الاستهلاك الكهربائي، و إشعارات الفصل المجدول، والانقطاعات، والاستفسارات، والشكاوى”.

أوضح أن مبادرة “المملكة السعودية للكهرباء” لتجديد المعلومات تأتي استكمالاً لخطتها للتحول الرقمي، والتسهيل على المشاركين، عن طريق منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر كثير من القنوات الرقمية، مثل تقديم طلبات الخدمة الكهربائية، ومتابعتها، واعتماد كشوف الحساب الإلكترونية عوضاً عن الورقية لجميع المشاركين عن طريق موقع المؤسسة، وتنفيذ الكهرباء على التليفونات الفطنة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة بالهواتف الجوالة، وغيرها من الخدمات التي تختصر وقت وجهد المشاركين.