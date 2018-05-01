عاجل.. المغرب يقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

Advertisements

أعلن مسؤول مغربي رفيع المستوى ، اليوم الثلاثاء ، قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ، بسبب دعمها حركة « البوليساريو » .

يذكر أن « البوليساريو » ، حركة تحررية ، تأسست في 20 مايو من العام 1973 ، بغرض تحرير الصحراء الغربية ، من ما تراه استعمارا مغربيا .

Advertisements

والأمم المتحدة ، لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ، ولا تعترف أيضا بالجمهورية الصحراوية ، كدولة عضو في الأمم المتحدة ، لكنها تعترف بالجبهة ، كمفاوض للمغرب ، وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا ، تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .

جدير بالذكر ، أن كلمة « بوليساريو » ، اختصار لاسم الجبهة في اللغة الإسبانية ، والمكون من الحروف الأولى ، لاسم « الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب » .