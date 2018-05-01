البحرين تؤيد قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران: ندعم المملكة

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أعلنت مملكة البحرين ، على لسان وزير خارجيتها ، خالد بن أحمد آل خليفة ، قبل قليل ، تأييد المملكة لقرار المغرب ، قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ، بسبب تأييد الأخيرة ، لحركة « البوليساريو » .

وغرد وزير الخارجية البحريني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة « تويتر » : « نقف مع المغرب في كل موجب ، كما يقف معنا دائما ، ونؤيد قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران ، نتيجة دعمها لأعداء المغرب ، بالتعاون مع حزب الله الإرهابي ، حفظ الله الملك محمد السادس ملك المغرب ، والشعب المغربي الشقيق » .

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ونقلت وكالة « رويترز » للأنباء ، في نبأ عاجل عنها قبل قليل ، أن وزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة ، أعلن أن بلاده ، سوف تغلق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران ، وسوف تطرد أيضا ، السفير الإيراني في الرباط .

وكان مسؤول مغربي رفيع المستوى ، أعلن اليوم الثلاثاء ، قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ، بسبب دعمها حركة « البوليساريو » .

يذكر أن « البوليساريو » ، حركة تحررية ، تأسست في 20 مايو من العام 1973 ، بغرض تحرير الصحراء الغربية ، من ما تراه استعمارا مغربيا .

والأمم المتحدة ، لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ، ولا تعترف أيضا بالجمهورية الصحراوية ، كدولة عضو في الأمم المتحدة ، لكنها تعترف بالجبهة ، كمفاوض للمغرب ، وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا ، تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .

جدير بالذكر ، أن كلمة « بوليساريو » ، اختصار لاسم الجبهة في اللغة الإسبانية ، والمكون من الحروف الأولى ، لاسم « الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب » .