القطان معلقاً على أزمة المغرب: هذه أفعال إيران الشريفة وحزب الله الإرهابي الموالي لها

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالسعودية أحمد عبدالعزيز قطان عن دعمه الكامل للمغرب بعد قرارها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع الدولة الإيرانية بعد اتهامات قد تم توجيه اتهامات إلى الدولة الإيرانية بدعمها لجبهة البوليساريو.

وقد أعلن أحمد عبدالعزيز القطان من خلال حسابه الشخصي عبر تويتر قائلاً “هذه هي أفعال إيران الشريفة وحزب الله الإرهابي الموالي لها”، ويجدر هنا الإشارة أن العلاقات بين الدولة الإيرانية وبين الدولة المغربية قد عادت بشكل تدريجي بعد قطع العلاقات الدولية لمدة دامت لمدة خمس أعوام.

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وقد أعلنت الدولة المغربية قطع العلاقات الدولية الدبلوماسية مع الدولة الإيرانية اعتراضاً على دعم الدولة الإيرانية لجبهة البوليساريو، وقد أعلن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي مساء أمس الموافق الثلاثاء قائلاً ” إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية”.

وقد أضاف ناصر بوريطة خلال تصريحاته إلى الصحفيين أن الدولة المغربية قد أعلنت عن قرارها غلق سفارتها الدبلوماسية القائمة في العاصمة الإيرانية طهران، وسوف يتم طرد السفير الأيراني بالرباط.

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