الرئيس الفلسطيني يقدم اعتذاره اليوم عن تصريحاته بشأن اليهود

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تابع موقع مصر 365 تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اعتذاره اليوم الموافق يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر مايو الجاري لعام 2018 بشأن تصريحاته عن اليهود، وقد أكد قائلاً “المحرقة هي أبشع جريمة في التاريخ”.

وقد أعلن الرئيس الفلسطيني في بيان يكن صادر عنه اليوم أعلن فيه “أنه لم يكن يقصد مهاجمة اليهود، وأنه يحترم الديانة اليهودية، وقد جدد محمود عباس أبو مازن إدانته لمحرقه اليهود وقد أكد بأنها “أشبع جريمة قد وقعت على مرات الفترات التاريخية”.

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