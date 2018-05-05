استمرارا للانفتاح.. السعودية تستعد لبناء كنائس في المملكة

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وقعت المملكة العربية السعودية ، اتفاقا مع جمهورية الفاتيكان ، يقضي ببناء كنائس للمصلين المسيحيين ، في المملكة ، وذلك بحسب ما كشفه موقع egypt independent ، في تقرير نشره أول أمس الخميس .

وأوضح تقرير egypt independent ، أنه بعد الانفتاح العالمي ، ثقافيا واجتماعيا ، في المملكة العربية السعودية ، وقعت الرياض وللمرة الأولى في تاريخها ، اتفاقية تعاون مع دولة الفاتيكان ، من أجل بناء كنائس للمسيحيين ، للدعوة إلى دور الأديان والثقافات المهم ، في نبذ العنف ، والتطرف ، والإرهاب ، ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار ، في ربوع العالم .

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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى ، ورئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان ، الكاردينال الفرنسي للكنيسة الكاثوليكية ، جان لويس توران ، وقعا الاتفاقية ، بغرض تحقيق أهداف مشتركة ، بين الجانبين .

والاتفاق الذي وقعته المملكة ، ينص أيضا ، على أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة منسقة ، تضم ممثلين اثنين عن كل جانب ، لتنظيم اجتماعات مستقبلية ، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة ، مرة واحدة كل عامين ، على أن تعقد اجتماعاتها ، بين روما ، ومدينة تختارها رابطة العالم الإسلامي ، وفقا لما ذكرته الصحافة السعودية .

وكان رئيس المجلس البابوي ، للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان ، الكاردينال جان لويس توران ، والوفد المرافق له ، وصلوا إلى العاصمة السعودية الرياض ، يوم 14 أبريل الفائت ، وشملت الزيارة التاريخية ، لقاء مع ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان ، أجري في العاصمة السعودية ، الرياض .