التفاصيل الكاملة لاتفاق السعودية و«الفاتيكان» على بناء كنائس

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وقّعت المملكة العربية السعودية ، اتفاقًا مع « الفاتيكان » ، يقضي ببناء كنائس للمسيحيين في بلاد الحرمين الشريفين ، وفقًا لما كشفه موقع « Egypt Indepedent » في تقرير نشره يوم الخميس الماضي .

وذكر الموقع في تقريره ، أنه إبان الانفتاح « العالمي الثقافي والاجتماعي » ، الواسع في المملكة العربية السعودية ، أبرمت الرياض للمرة الأولى في التاريخ ، اتفاق تعاون مع الفاتيكان من أجل بناء كنائس للمسيحيين ، وذلك للدعوة إلى دور الأديان والثقافات المهم في نبذ العنف ، والتطرف ، والإرهاب ، وكذلك دوره في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين .

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وقع الاتفاقية من الجانب السعودي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى ، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ، مع رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان الكاردينال الفرنسي للكنيسة الكاثوليكية جان لويس توران ، من أجل تحقيق أهداف مشتركة بين الجانبين .

الاتفاق ينص كذلك ، على أنه سوف يتم إنشاء لجنة مشتركة منسقة ، تضم ممثلين اثنين عن كل جانب ، وذلك لتنظيم اجتماعات مستقبلية ، ومن المتوقع أن تعقد هذه اللجنة مرة واحدة كل سنتين ، ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة بين العاصمة الإيطالية روما ومدينة تختارها رابطة العالم الإسلامي ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية .

رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان ، في دولة الفاتيكان ، الكاردينال جان لويس توران ، وصل رفقة الوفد المرافق ، إلى العاصمة السعودية الرياض ، يوم الرابع عشر من شهر أبريل الماضي .

وتضمنت هذه الزيارة التاريخية ، لقاء مع ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان ، في العاصمة السعودية الرياض .

الكاردينال الفرنسي ، شدد خلال لقائه ، الشيخ محمد العيسى ، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ، على ضرورة المساواة في معاملة جميع المواطنين ، على حد سواء ، بعيدا عن انتمائهم الديني ، بمن فيهم المواطنون اللادينيون .

ودعا الكاردينال الفرنسي ، إلى قواعد مشتركة ، من أجل بناء أماكن عبادة ، حسب ما أفادت صحيفة « لوبسرفاتوري رومانو » ، وهي الصحيفة الإيطالية التي يصدرها الفاتيكان .

وفي أثناء مقابلة مع صحيفة « الفاتيكان » ، بعد الزيارة ، أشار « توران » ، إلى أنّه سعيد بما وصفه بـ« بداية التقارب » ، لافتا إلى أن هذا ، علامة على أن السلطات ، في المملكة العربية السعودية ، مستعدة حاليًا إلى تقديم صورة جديدة للبلاد .

والتقى ولي العهد السعودي ، محمد بن سلمان ، في أوائل شهر مارس الماضي ، البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، خلال زيارته إلى مصر .

وأشاد البابا تواضروس ، بقوة ولي العهد السعودي ، مشيرا إلى أنه يمثل صورة منفتحة وحديثة ، للمملكة العربية السعودية .

كما قال بابا الإسكندرية ، خلال مقابلة على قناة « إم بي سي » التلفزيونية : « سرور كبير بزيارة ولي العهد السعودي ، أعجبت كثيرا بشخصيته وابتسامته ، ومعرفته وفهمه للتاريخ والأحداث الجارية » .