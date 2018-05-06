البشير: السودان وإثيوبيا اتفقا على عدم تضرر مصر من «سد النهضة»

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أعلنت الحكومتين السودانية والإثيوبية ، اليوم السبت ، الاتفاق على التكامل الاقتصادي ، وربط البلدين بالطرق والسكك الحديدية ، إضافة إلى تسهيل تبادل السلع والاستثمارات بين البلدين ، وتوسيع التبادل التجاري .

وشدد الرئيس السوداني عمر البشير ، ورئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد ، خلال لقائهما ، اليوم السبت ، على عدم تضرر مصر والسودان ، من سد النهضة .

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وفي مؤتمر صحفي مشترك ، مع رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد ، أكد الرئيس السوداني ، عمر البشير ، تطابق وجهات النظر ، بين بلاده وإثيوبيا ، في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، التي طرحت خلال المباحثات .

وبشأن سد النهضة ، وما يتعلق به ، قال الرئيس السوداني : « نحن متوافقون تماما بشأن قضاياه ، ويوجد التزام قاطع ، بألا تتأثر حصص مياه مصر ، من إنشاء السد » ، لافتا إلى أن السودان ، تأكد عن طريق الدراسات ، أن الآثار الإيجابية للسد ، تفوق آثاره السلبية بأضعاف ، إضافة إلى التأكد بشكل تام ، من سلامة السد ، ومن أنه لا يشكل أي تهديد ، لمصر أو السودان .

من جانبه ، قال رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد ، إن المباحثات ، تناولت سبل تعزيز التعاون ، على المستوى الإقليمي والدولي ، بهدف المضي بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب ، كما مدح آبي ، التعايش السلمي والأخوي ، بين الشعبين السوداني والإثيوبي .

وزاد آبي أحمد ، قائلا ، إن إثيوبيا تتفهم مسألة تقاسم المياه ، بين الدول الثلاث بمسؤولية كبيرة، وقال «ليس لدينا نية بأن يتضرر السودان أو مصر، وأن اتفاق المبادئ سيساعد الدول الثلاث على خفض الجانب السلبي، وتعزيز مصلحة السودان ومصر وإثيوبيا من المشروع». وأشار آبي أحمد، إلى أن «لقاءاته مع البشير، كانت ناجحة ومثمرة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية». وأردف «اتفقنا على التكامل الاقتصادي لربط الخرطوم والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالطرق البرية والسكك الحديدية، وتوسيع التبادل التجاري».

وقرر الرئيس السوداني ، عمر البشير ، العفو عن جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين . قائلا : « أصدرنا قرارا ، بإطلاق سراح جميع سجناء الحق العام ، من الإثيوبيين ، والخيار متروك لهم ، في البقاء داخل البلاد أو مغادرتها » .

وزاد البشير ، قائلا : « ألزم جميع الجهات المختصة ، بإدخال القرار حيّز التنفيذ » . وهو القرار الذي قال عنه ، رئيس وزراء إثيوبيا ، آبي أحمد ، إنه سوف يكون « بمثابة درس لنا في إثيوبيا » .

ولفت الرئيس السوداني ، إلى أن مباحثاته مع آبي أحمد ، لم تواجه أي إشكالات ، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق ، بشأن معظم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

وأوضح البشير ، أنه وآبي ، ناقشا العلاقات التجارية ، واستخدام إثيوبيا ميناء بورتسودان ، في حركة الصادرات والواردات ، مؤكدا التزام بلاده ، بتوفير الحماية ، لحركة انسياب البضائع إلى الحدود الإثيوبية .

كما اتفق السودان وإثيوبيا ، على الاشتراك في تطوير ميناء بورتسودان ، وذلك حسب ما أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية .

ونقلت هيئة إذاعة « فانا » ، الحكومية الإثيوبية ، عن وزير الخارجية الإثيوبي ، ورقيني قبيو ، قوله : « اتفق البلدان على تنفيذ الاتفاق ، الذي تم التوصل إليه بين الدولتين على الفور ، في تطوير الميناء وإدارته بشكل مشترك » .

وأضاف قبيو ، خلال زيارة للعاصمة السودانية ، الخرطوم ، أن إثيوبيا تستخدم ميناء بورتسودان ، كبوابة لأجزائها الشمالية ، والشمالية الغربية .