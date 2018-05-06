الخدمة المدنية تستقبل رغبات العمل في الوظائف الإدارية 1439

Advertisements

الخدمة المدنية تستقبل رغبات العمل، بدأت وزارة الخدمة المدنية عبر نظام جدارة 3 استقبال طلبات شغل الوظائف الإدارية 1439 هـ هذا اليوم والتي وأعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.

وبحسب معلومات موقع جدارة الخدمة المدنية فإن التقديم متوفر للرجال في الوقت الحالي على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام مع الانتباه للمطالب الأساسية للتقديم أثناء الفترة من 08 / 07 / 1439 هـ وحتى 12 / 07 / 1439 هـ.

Advertisements

التقديم علي الوظائف الإدارية عبر موقع جدارة

وللتقديم على الوظائف الإدارية عبر جدارة 3 الخدمة المدنية يلزم اتباع ما يلي:

الدخول على موقع جدارة الخدمة المدنية وعمل الأتي:

إدخال رقم تحقيق الشخصية.

إدخال كلمة المرور التي سبق الحصول عليها نحو الاشتراك المرة الأولى في جدارة.

اختيار الجنس ذكر / أنثى.

إدخال النموذج التأكيدي الذي يتضح في الحقل الأخير في موقع جدارة.

الضغط على كلمة دخول موقع جدارة.

وفي وضعية لم يسبق لك الالتحاق في الإصدار الحديث من نظام جدارة 3 يمكن الضغط على كلمة تسجيل جديد .

إن وزارة الخدمة المدنية قد دعت بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في الريادة لشغل هذه الوظائف من الرجال والنساء.

ونوهت الخدمة المدنية أن هذا يشمل من حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة 3.

وتابعت وزارة الخدمة المدنية أن ذلك الإشعار يهدف إلى شغل الوظائف الخالية المشمولة بسلم مدفوعات رواتب العاملين العام (رجال/ سيدات)، والتي تَلَقّت طلبات إشغالها من قِبَل الجهات الرسمية غير الممكنة من شَغل وظائفها، وهذا عبر نظام جدارة ، إلى تاريخ 2/ 7/ 1439هـ.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الوظائف التي طلبت الجهات الرسمية شَغلها بذلك الإشعار حسب حاجتها 1389 مهنة شاغرة.