المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعلن عن نجاح عملية الاقتراع فى الانتخابات العراقية

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كشفت المفوضية العليا للإنتخابات العراقية،السبت، عن “نجاح” عملية الاقتراع التي تمت في العراق بنسبة مشاركة وصلت إلى %44.52 ، فيما أشار إلى أن عددًا من نتائج محطات الاقتراع لم تصل حتى الآن.

ووفقا لعدد من المنابر الإعلامية العراقية، فقد هنأ رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران في مؤتمر صحفي عقده، السبت، الشعب العراقي بمناسبة نجاح عملية الاقتراع فى الانتخابات، موضحًا أن “نسبة المشاركة في الاقتراع العام والخاص فى العراق بلغت%44.52 ، مع احتساب الأصوات التي بلغت أكثر من 10 ملايين من إجمالى 24 مليونا يحق لهم التصويت”.

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وتابع البدران ان “هذه النسبة لم تكن نهائية حيث أن عددا من نتائج محطات الاقتراع لم تصل حتى الآن”، وأوضح أنه “يوم غد سيتم ارسال كل الاوراق للتدقيق في النتائج”.

وأردف البدران الى أن ” كل ما تم إشاعته عن وجود عمليات تلاعب أو تزوير ليس له أساس له من الصحة، وهناك جهات تحاول خلط الأوراق والتشويش على الرأي العام”، ودعا خلال تصريحاته “الجميع إلى احترام نتائج الانتخابات والتعاطي معها وفق القانون”.

وتم إغلاق صناديق الاقتراع عند السادسة من مساء السبت الثاني عشر من أيار 2018، في أول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق للرئيس “صدام حسين” والتى تهدف لاختيار برلمان عراقي جديد.

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