سوريا تتصدى لـ«صواريخ إسرائيلية معادية»

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أعلنت وكالة الأنباء السورية « سانا » ، في نبأ عاجل عنها قبل قليل ، نقلا عن مصدر عسكري ، بأن الدفاعات الجوية السورية ، تصدت في الساعات الأولى من اليوم الخميس ، لـ« صواريخ إسرائيلية معادية » .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أعلن في ساعة مبكرة من اليوم الخميس ، إطلاق صافرات إنذار ، في مرتفعات الجولان المحتلة .

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وعبر تغريدة نشرها عبر حسابه على « تويتر » ، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ، حسب ما ذكر موقع « روسيا اليوم » ، أنه منذ فترة وجيزة ، أطلقت صافرات الإنذار ، في هضبة الجولان المحتلة .

وأوضح ناشطون سوريون ، مساء أمس الأربعاء ، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا ، استهدف مدينة البعث ، في القنيطرة ، جنوب سوريا ، لافتين إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ، استهدفت أطراف المدينة بقذيفتين ، من دون تسجيل أي إصابات .

من جانبها ، ذكرت وكالة « سانا » ، أن عدة قذائف مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة ، أطلقت باتجاه مدينة البعث ، وأوضحت أنه حتى اللحظة ، لا توجد أي أنباء عن إصابات .