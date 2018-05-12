وزارة الصحة بغزة: استشهاد شاب وإصابات بالمئات فى مسيرات العودة اليوم

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة أحداث مسيرة العودة على الحدود الشرقية للقطاع اليوم أسفرت عن وقوع شهيد واحد وإصابة 731 في مسيرة العودة شرقي قطاع غزة.

وأعلن أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان مساء اليوم إن مجموع الإصابات التي وصلت المستشفيات 305 إصابات، وأشار إلى أن من بين المصابين كان هناك 38 طفلا و12 سيدة.

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وأوضح أن مدى الخطورة في مجمل الإصابات كانت على النحو التالي 10 إصابات خطيرة و3 حرجة جدا و 186 متوسطة و106 خفيفة وعن نوع الإصابات التي وصلت للمستشفيات (270 مصابا بأصابات مختلفة و 35 جراء استنشاق الغاز المسيل ).

عن سبب الإصابات، أوضح أن 146 إصابة كانت بسبب الرصاص الحي ، وإصابة واحدة فقط بالرصاص المطاطي، و31 شظايا بالجسم و 92 إصابة آخرى و35 غاز.

مشيرا إلى أنه كان هناك استهداف متعمد للطواقم الطبية والمراسلين الصحفيين مما أسفر عن وقوع 3 إصابات بين المسعفين، وإلحاق الضرر بسيارتين بشكل جزئي وإصابة 4 مراسلين صحفيين.

واستطاع الشبان الفلسطينيون، أن يقوموا بقص جزء من الأسلاك الشائكة الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل وقاموا بجذبها لعدد من المناطق على امتداد الحدود الشرقية للقطاع.

وكشفت مصادر فلسطينية، إن الشبان سحبوا الأسلاك الفاصلة في مناطق شرق خانيونس وشرق جباليا و شرق البريج.

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