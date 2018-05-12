تقرير: أمريكا طالبت قطر بوقف التواصل مع حزب الله وإيران

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صحيفة « تليجراف » البريطانية ، كشفت في تقرير حديث لها ، عن مطالبة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية ، قطر ، بوقف دعم الميليشيات التي توالي إيران ، وذلك بعد اكتشاف رسائل إلكترونية ، تؤكد تواصل مسؤولين من قطر ، مع قائد الحرس الثوري الإيراني ، قاسم سليماني ، وذلك « بشكل ودي » ، إضافة إلى تواصل آخر ، مع حسن نصر الله ، وحزب الله اللبناني .

وحسب ما أوضح شريط الأخبار العاجلة ، على فضائية « سكاي نيوز عربية » ، فإن الدعوة الأمريكية لقطر ، تأتي بعد الكشف عن رسائل بريد إلكتروني ، لمسؤولين قطريين ، لقادة في منظمات مدعومة من إيران ، وأن عددا من الميليشيات الإيرانية المرتبطة بدولة قطر ، مصنفة كمنظمات إرهابية ، بحسب مسؤولين أمريكيين .

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وأوضحت « سكاي نيوز عربية » ، أن المسؤولين القطريين ، تواصلوا مع الحرس الثوري الإيراني ، وحزب الله ، بحسب رسائل إلكترونية ، إضافة إلى وجود علاقات طيبة وصداقات معهم .

واستطردت القناة ، أن « هناك رسائل تم الكشف عنها ، تظهر أن قطر دفعت بين مئات الملايين إلى مليار دولار ، لمجموعات إرهابية ، تحت مسمى ( فدية لإطلاق رهائن) » .

وزادت « سكاى نيوز عربية » ، قائلة إن الإدارة الأمريكية ، طالبت قطر بمراجعة علاقاتها مع إيران ، ومع المنظمات الإرهابية الأخرى ، خاصة في ظل وجود مسؤولين أمنيين أمريكيين ، أعربوا عن قلقهم من ارتباط الدوحة ، بميليشيات مدعومة من إيران .

ونقلا عن مسؤول أمريكي ، ذكرت القناة : « لا نعتقد أنه من المفيد ، أن تبقى قطر على روابطها بالمنظمات الإرهابية ، في الوقت الذي نحاول فيه ، إثناء إيران عن دعم الإرهاب ، لذا يجب على قطر ، التوقف عن نسج العلاقات ، مع هذه المنظمات الإرهابية » .