السعودية تعلن عن أسعار نقل الكفالة للوافدين ورسوم تأشيرة الدخول والخروج

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السعودية تعلن عن أسعار نقل الكفالة للوافدين, صرحت الجوازات بالمملكة العديد من القرارات الخاصة بالعمالة الوافدة في وقت سابق بسبب كثرة التساؤلات من المقيمين وخاصة بخصوص أسعار رسوم تجديد الإقامة في المملكة 1439_2018 هذه الرسوم التي شغلت ذهن جميع المقيمين بعد الإطلاع على زيادة رسوم المرافقين هذا العام فيكثر القلق لعدم المقدرة على الدفع من المقيمين لترك المملكة السعودية.

السعودية تعلن عن أسعار نقل الكفالة للوافدين

رسوم الزيارة العائلية للمقيمين لعام 2018 تلك الرسوم المتعلقة بالاستقدام وقد بلغت بعد القرار الجديد إلي 2000 ريال سعودي رسوم حكومية بالإضافة إلي 2000 ريال رسوم دخول للمملكة السعودية وتدفع مرة واحدة فقط عند الدخول إلى المملكة وبذلك يكون مجمل المبلغ 4000 ريال سعودي بدلاً من 2000 ماعدا من قام بدفع تلك الرسوم وهو يؤدي الحج والعمرة لأول مرة.

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رسوم الدخول المتعدد إلى السعودية

فصحت الجهات المتخصصة إلى أن هذه الرسوم تحددها الزيارة لمدة سنة واحد فقط بمقدار مبلغ 5000 ريال سعودي. الزيارة لمدة سنتين بمقدار مبلغ 8000 ريال سعودي. رسوم الخروج والعودة من السعودية

يتم تقسيم هذه الرسوم حسب الفترة التي يرغب بها الشخص استخراج التأشيرة وهي كالآتي: تأشيرة خروج وعودة لفترة شهرين بمبلغ قيمته 200 ريال سعودي تأشيرة خروج وعودة لفترة ستة شهور بمبلغ قيمته 600 ريال سعودي تأِشيرة خروج وعودة متعددة قيمتها 500 ريال سعودي لفترة ثلاثة أشهر، وفي حالة الزيادة يدفع الفرد 200 ريال عن الشهور الإضافية

سعر رسوم تجديد الإقامة في السعودية 1439_2018

بعدما صرحت الجوازات بالمملكة في بيان تفصيلي لجميع المقيمين عن سعر رسوم تجديد الإقامة في المملكة, أفصحت أيضا تأكيد السعودية على القرار السابق بخصوص الإقلال من فترة الإقامة للعمالة الوافدة في السعودية من 6 أعوام إلى 4 أعوام وأيضا إنقاص مدة رخصة العمل من 6 أعوام إلى 4 أعوام.

أما عن رسوم نقل الكفالة للمقيمين للعام 2018 : أظهرت الجوازات بالمملكة أيضا بأن هناك رسوم إضافية قبل إتمام عملية نقل الكفالة يجب دفعها، وتأتي على النحو الآتي، الرسوم المطلوبة لأول مرة تبدأ من 2000 ريال سعودي، وللمرة الثانية تبدأ من 4000 ريال سعودي، وللمرة الثالثة تبدأ من 6000 ريال سعودي.