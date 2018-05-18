الجوازات تصدر قرار عاجل لجميع المعتمرين في السعودية

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“الجوازات” قرار عاجل لجميع المعتمرين، مازالت الجوازات بالمملكة تستعد بكل جهودها في استقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين القادمين من خارج السعودية لأداء شعيرة العمرة ومن المحتمل كثرة أعدادهم خلال شهر رمضان المبارك ، تحت رعاية ما تحققه القيادة من أجل استقبال وتسهيل الأمور لضيوف الرحمن من المعتمرين.

وأفصح العميد محمد السعد رئيس الإدارة العامة للعلاقات أن تلك الاستعدادات تم العمل بها في توقيت البدء في موسم العمرة في شهر محرم من أجل راحة المعتمرين وتسهيل كل شأن من أجل دخول ضيوف الرحمن لأراضي السعودية مع تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

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من جانب أخر أكد العميد السعد إلى أن المعتمرين القادمين للقيام بالعمرة من خارج السعودية بداية من تاريخ 1 / 1 / 1439 وحتى 29 / 8 / 1439هـ قد بلغ عددهم 5,735,830 معتمرًا.

وطلب العميد محمد السعد كل المعتمرين القادمين لأداء العمرة إلى ضرورة الإلتزام بمواعيد رحلاتهم وعدم التأخير عن الخروج أو الدخول في البلاد بعد انتهاء المدة المحددة لتجنب الجزاءات التى قد تقع عليهم عند التأخر بعد انتهاء تأشيرة الدخول المتاحة لهم، لأن ذلك سوف يعرضهم لغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والسجن، موضحا أن المملكة لا تسمح للمعتمر أن يمكث في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة المتاحة له، كما يشدد على الامتناع من التجول خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

شدد السعد على كافة المدنيين والمقيمين بعدم نقل أو توفير فرص عمل أو منح مسكن للمعتمرين الذين تاخروا عن موعد رحيلهم أو التستر عليهم أو منحهم أي فرصة تهدف إلى مكوثهم في البلاد بطريقة غير شرعية حتى لا يتعرضوا للعقوبات جراء تلك الإنتهاكات، في النهاية فإن الجوازات بالمملكة تتمنى للمعتمرين أن يتقبل الله منهم صالح أعمالهم، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين.