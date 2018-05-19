فتح تشيد بالقرار المصري بفتح معبر رفح طول شهر رمضان المبارك

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تابع موقع مصر 365 إشادة حركة فتح الفلسطينية مساء اليوم الموافق يوم الجمعة بالقرار الصادر عن رئاسة جمهورية مصر العربية الخاص بفتح معبر رفح البري أمام جموع المسافرين من قطاع غزة طول فترة شهر رمضان الكريم.

وقد أعلنت حركة فتح على لسان المتحدث الرسمي باسمها “عاطف أبو سيف” حيث قال “دور جمهورية مصر العربية القومي وموافقها الراسخة تجاه القضية الوطنية الفلسطينية حيث كانت دوماً سنداً للشعب الفلسطيني في ظل نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

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وقد أشار المتحدث باسم حركة فتح عبر تصريح صحفي له حيث قال “القرار المصري يأتي منسجماً مع ما تقوم به جمهورية مصر العربية من دور في العمل على تعزيز المطالب الفلسطينية، وفي التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع في ظل ما يتعرضون له من مخاطر، وتهديدات، وحصار”.

وقد أكد أن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يسطرون أعظم ملاحم في الفداء والبطولة من أجل العمل على تحقيق حياة كريمة مع التأكيد على أن قبلة الفلسطينيين في قطاع هي فلسطين وفتح المعابر والعمل على استعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسامات الداخلية من أجل النهوض “بالمشروع الوطني الفلسطيني”.

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