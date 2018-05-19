السعودية تعتقل 7 نشطاء بينهم سيدات بتهمة التخابر مع جهات مشبوهة

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قامت قوات الأمن السعودية باعتقال سبعة أشخاص كانت قد وجهة لهم تهم تتعلق بالتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، بيد أن منظمة هيومان رايتس ووتش أن هؤلاء السبعة ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

وصرحت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم السبت، أن هذه الاعتقالات لم تتضح حتى الآن، وتأتى قبل أسابيع قليلة من موعد تنفيذ قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات في المملكة.

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وقالت الوكالة السعودية الرسمية نقلا عن متحدث أمني أن المعتقلين قاموا “بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، من خلال التواصل المشبوه مع عدد من الجهات الخارجية وهو ما يساند أنشطتهم”.

وقال المتحدث أن السبعة المعتقلين قاموا “بتجنيد أشخاص يعملون داخل مؤسسات حكومية رفيعة المستوى وقدموا الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي”.

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