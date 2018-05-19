«مرور المملكة» توجه رسالة للسعوديات.. تعرف عليها

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نشرت الإدارة العامة للمرور ، في المملكة العربية السعودية ، اليوم السبت ، بيانا موجها لنساء المملكة ، أوضحت فيه الخطوات التي يجب على المرأة اتباعها ، حال أرادت استبدال رخصة قيادتها الأجنبية ، بأخرى سعودية .

الإدارة العامة لمرور المملكة ، أعلنت بدء استقبال طلبات النساء الراغبات ، باستبدال رخص القيادة الأجنبية بأخرى سعودية ، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل ، بحسب ما ذكره موقع « العربية نت » .

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وبحسب البيان ، دعت هيئة المرور ، المواطنات والمقيمات في المملكة ، ممن يرغبن في استبدال رخص القيادة ، التي حصلن عليها من دول أخرى ، برخص قيادة سعودية ، للمبادرة بتسجيل طلباتهن ، وذلك عبر « بوابة رخصة القيادة السعودية » ، واختيار موعد لاستكمال إجراءات استبدال الرخصة .

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، قرر في العام الماضي ، رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة ، وذلك بداية من 24 يونيو المقبل ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات والتحضيرات اللازمة ، لتحقيق هذه الخطوة ، وهي التي قوبلت باستحسان كبير ، داخل وخارج المملكة .