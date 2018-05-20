تعرف على حالة أبو مازن الصحية بعد دخوله للمستشفى الاستشاري اليوم

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أجرى محمود عباس أبو مازن (الرئيس الفلسطيني) اعادة على العملية للمرة الـ3، والتي أجراها في أذنه الوسطى قبل عدة أيام في المستشفى الاستشاري برام الله.

وصرحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الفحوصات الطبية قد أظهرت بعد الانتهاء النتائج الممتازة، وقد غادر رئيس فلسطين المستشفى الاستشاري.

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وأكد مدير المستشفى الاستشاري الطبي برام الله (د/ سعيد سراحنة) أن النتائج التي أجراها محمود عباس أبو مازن جيدة جدًا، وأنه حالته الصحية مطمئنة.

جاء ذلك بعد الفحوصات الطبية التي أجراها الرئيس الفلسطيني اليوم الأحد الموافق 20 من مايو، وذلك بعد العملية التي أجراها جراحيًا بأذنه الوسطى قبل عدد من الأيام بالمستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وبالجدير ذكره أن الرئيس محمود عباس أو مازن قد دخل للمستشفى الاستشاري برام الله، مساء أمس السبت لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمراجعة نتائج العملية التي أجراها بأذنه الوسطى.