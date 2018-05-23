السلطات الأمنية السعودية تعلن العثور على جثة مسؤول سعودي بأحد الأحواش

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تابع موقع مصر 365 العثور على جثة مسؤول سعودي وهو إبراهيم الغصن والذي يشغل منصب رئيس المجلس البلدي في مدينة بريدة، وهو مقيد اليد وقد تم إلقاء جثمانه في أحد الأحواش.

وقد أعلنت القناة السعودية “العربية” أن إبراهيم الغصن قد تعرض للضرب المبرح وهو السبب الذي أدى إلى الوفاة، وتعمل الجهات الأمنية السعودية خلال الوقت الراهن على التحقيق في تلك القضية من أجل معرفة الفاعلين.

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وقد أعلنت السلطات الأمنية السعودية أن لديها العديد من الشكوك حيال بعض العمال العاملين مع “رئيس المجلس البلدي” في العديد من الأعمال، وقد تم اكتشاف الحادث صباح اليوم الثلاثاء.

وقد أضافت السلطات الأمنية السعودية أنه قد تم العثور على بعض من الأدلة الجنائية التي تعمل الشرطة السعودية في منطقة القصيم على معرفة المتسببين في الحادث الذي أدى إلى وفاة المسؤول السعودي إبراهيم الغصن.

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