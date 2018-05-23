«بري» رئيسا لمجلس النواب اللبناني: القدس عاصمة فلسطين

Advertisements

فاز مرشح حركة « أمل » اللبنانية ، نبيه بري ، اليوم الأربعاء ، بمنصب رئيس مجلس النواب اللبناني مجددا ، بعد أن أعلنت معظم الكتل السياسية في لبنان ، دعمها لبري للاستمرار في مهامه ، عدا رئيس حزب القوات اللبنانية ، سمير جعجع ، الذي أعلن أن كتلته البرلمانية ، سوف تصوت ببطاقة بيضاء ، في انتخاب رئيس مجلس النواب .

وبعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبناني ، أكد نبيه بري ، رئيس حركة « أمل » ، التزام لبنان بدعم القضية الفلسطينية ، من أجل تحقيق أماني شعبه ، في العودة ، وإقامة دولة مستقلة ، تكون عاصمتها القدس ، ورفض ما يسمى بصفقة القرن.

Advertisements

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني ، نبيه بري : « المجلس يجتمع في لحظة مميزة ، عقب إنجاز الاستحقاق الانتخابي ، وأنا أقول إن إعادة انتخابي رئيسا لمجلس النواب اللبناني ، يحملني مسؤولية أكبر ، للحفاظ على لبنان » .

وأكد رئيس حركة « أمل » ، ورئيس مجلس النواب اللبناني ، نبيه بري ، أن المجلس النيابي ، كان دائم الحضور في الحياة السياسية اللبنانية ، وكان له دور في رفع التهديد عن لبنان وأهله ، داعيا إلى تشكيل حكومة ، في أسرع وقت ممكن .

يذكر أن نبيه بري ، حصل على 98 صوتا ، وذلك في مقابل 30 ورقة بيضاء ، وورقة أخرى ملغاة .