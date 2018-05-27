شركة الكشف عن تسريب المياه بالرياض بدون حدوث تكسير في المعدات

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شركة الكشف عن تسريب المياه بالرياض، هل لديك ريبة في وجود تسريب للمياه في احدي الاماكن في منزلك ولاتعرف مصدر هذا المكان.

فواتير المياه بمنزلك تزيد بصورة كبيرة ولا تعرف سبب زيادتها، تلاحظ رطوبة في منزلك.

في حين تاكدك من وجود تسريب للمياه في منزلك وتحس ان اصلاحه امر مرهق وسيحدث تكسير وتدمير للأجهزة تابع المقالة و تعرف على الحل النهائي.

شركة الكشف عن تسريب المياه بالرياض

مشكلة حدوث تسريب في المياه مشكلة كبيرة توجد في معظم المباني ويجب القيام بعملية كشف وجود تسريب في المياه بشكل متكرر للتأكد من سلامة المباني.

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ما معني تسريب المياه

تحدث مشكلة تسرب المياه في الكثير من المباني لاسيما القديمة مما يحدث تأكل في هذه البنايات . ويوجد نوعين من التسريب، تسريب من الداخل الى الخارج، تسريب من الخارج إلى الداخل، من خلال خبرتنا في العديد من المشكلات الخاصة بتسريب المياه وعلي مدار سنوات كثيرة فقد اكتشفنا العديد من الأسباب التي تؤدي الي حدوث تلك الظاهرة ومن أمثلتها.

استخدام أفراد الاسرة منظومة السباكة بشكل خاطىء مثل ترك الصنبور مفتوحا لمدة كبيرة او ترك الصنبور بدون اصلاح لمدة كبيرة.

ملاحظة تأكل او صداء علي مواسير المياه.

استخدام ادوات قديمة في السباكة.

عدم الإستعانة بشركات ذات خبرة كبيرة في حل مشطلة تسريب المياه.

وجود فراغ في البلاط والذي يعد وسيلة لتسرب المياه الي الأسقف.

سقوط امطار كثيرة علي اسطح المباني فتتراكم وتؤدي لحدوث تسريب في المياه.

ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير والذي يؤدي الي حدوث تشققات في المواسير الخاصة بالمياه.

تقدم لك شركة الكشف عن تسريب المياه وإزالة بعض الشك والظواهر التي تجعلك تتوقع احتمال حدوث تسرب للمياه في مكان ما ومن امثلتها ان تكون فواتير المياه ذات تكلفة كبيرة علي غير العادي، أوحدوث تشققات في الجدران او سقوط الدهان من علي الحائط في احدي الاماكن، ظهور رشح في سقف المنزل، حدوث رطوبة في منزلك، تراكم المياه في الحمامات او المطابخ، الاحساس بسخونة في احدي اماكن منزلك وهذا يعني وجود تسرب للمياه الساخنة في هذا المكان.

ما المواد التي تستخدمها شركة البيوت كعازل مائي

مادة البولي إيثيلين، وهي مادة سوداء سمكها رقيق سهلة التركيب لا توصل الحرارة جيدا مقارنة بالعوازل الاخري ، مادة البولي يوريثين، البتومين، الألواح المعدنية المتعددة مثل الواح النحاس والرصاص والحديد المجلفن الذي يتميز بمقاومته للصدأ، الطبقات الإسمنتية

طبقة مزدوجة تتكون من الإسفلت والألومنيوم وتلصق بلصق قوي

كيفية استخدام جهاز “اكوا فون” في الكشف عن تسرب المياه

يتم غلق صنابير المياه والمحابس الاساسية ثم الضغط علي مواسير المياه بالماء ثم بغاز النيتروجين ثم يمرر جهاز “اكوا فون” علي كل الجدران لتحديد مكان التسرب بدقة متناهية

لكل مشكلة حل

حيث تقوم الشركة بالكشف عن اماكن تسرب المياه بالأساليب الحديثة وتقوم بتحديد اسباب التسرب ثم ايجاد الحل المناسب لتلك المشكلة، فمشكلة تراكم مياه الامطار علي الاسطح تعالج بعمل الواح وتكون مائلة علي السطح لجعل المياه لا تتراكم هناك.

ومشكلة وجود فراغات في الحمامات او المطابخ تعالج بإستخدام مادة معينة تمليْ ه>ه الفراغات وتمنع تسرب المياه من الحمامات او المطابخ، ومشكلة تسرب المياه في خزانات الحمامات يتم علاجها بعمل عازل للمياه علي الجدران والارضيات

شركة الكشف عن تسرب المياه احسن من اي شركة أخري

لاننا نسعي بكل الطرق لجعلها الشركة المتميزة في كشف تسرب المياه فقد بزلنا قصارى جهودنا في ملاحقة التطور والتحديث في كشف تسرب المياه علي مستوي العالم كله والتميز في الشركة يتمثل في:

تجعل اول اهتماماتها هي راحة ورضا العامل.

تستخدم اجهزة حديثة ومتطورة في كشف تسرب المياه فهي تتمكن من تحديد وكشف اماكن التسرب غير الواضحة دون اي خسائر في الاجهزة او تشوهات في منظرها الجمالي

تقوم بتوفير طرق متنوعة للعمال لعلاج مختلف التسرب في اماكن مختلفة

لديها القدرة علي عمل عوازل متنوعة سواء كانت مائية او حرارية او سلبية او ايجابية وبإستخدام ذات قوة وجودة عالية

تمتلك اجهزة متطورة وحديثة تعمل بالضغط النيتروجيني للكشف عن خطوط المياه الساخنة او الباردة او الخطوط الخاصة بالصرف الصحي.