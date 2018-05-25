6 معلومات عن الإعصار «ماكونو».. يهدد 3 دول عربية

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شهدت جزيرة « سقطري » اليمنية ، حالة من الطقس شديد السوء ، بعد أن الإعصار « ماكونو » ، مساء أول أمس الأربعاء ، وذلك بعد أن توقع خبراء الأرصاد الجوية في الأيام الماضية ، وصوله إلى سواحل اليمن وعمان .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، 6 معلومات عن الإعصار « ماكونو » ، وهي كالتالي :

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1. تسمى الأعاصير في بحر العرب ، من خلال جدول مسميات ، موضوع ومحدد سلفا ، من قبل اللجنة الإقليمية للأعاصير ، في بحر العرب وخليج البنغال ، وهي لجنة شكلتها 8 دول ، المطلة على المحيط الهندي .

2. تعرضت عمان في العام 2007 ، لإعصار « جونو » ، الذي وصف وقتها بـ« المدمر » ، والذي اعتبر أقوى إعصار مداري ، يضرب الشواطئ المطلة لبحر العرب ، منذ العام 1977 ، فضلا عن الخسائر المادية .

3. خسائر الإعصار حتى الآن ، هي فقدان أكثر من 16 شخصا ، في جزيرة « سقطري » اليمنية ، التي أعلنتها الحكومة اليمنية ، محافظة منكوبة ، ودعت لإغاثتها .

4. تسبب الإعصار ، في رياح نشطة ، قد تصل سرعتها إلى أكثر من 80 كيلو مترا في الساعة ، مثيرة الأتربة والغبار وانعدام الرؤية الأفقية فضلا عن أمطار غزيرة على بعض هذه المناطقز، ما يؤدي إلى « جريان الأودية » .

5. خبراء الأرصاد الجوية ، أكدوا أن الإعصار « ماكونو » من الدرجة الأولى ، وأنه موجود في الجزء الشمالي الغربي من بحر العرب ، ومن المُتوقع أن يتحرك إلى الشمال والشمال الغربي .

6. من المتوقع تأثر أجزاء في المملكة العربية السعودية ، بالإعصار ، من يوم السبت حتى الثلاثاء المقبلين ، إضافة إلى بعض المناطق في عمان .