بيان المملكة بأسعار تأشيرات الذهاب والعودة والزيارات العائلية للوافدين والمقيمين لسنة 2018 في السعودية

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بيان المملكة بأسعار التأشيرات لسنة 2018، و اسعار تأشيرات الذهاب والعودة بالسعودية، أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة بيان بأسعار تأشيرات الذهاب والعود المتعلقة بالوافدين والمقيمين في السعودية والتي سيتم جمعها أَثناء هذه السنة، مؤكدا أن هذه التأشيرات شاملة على تأشيرة الخروج والعودة وأيضا تأشيرة نقل الكفالة وتأشيرة الزيارات العائلية وخلافه من التأشيرات الأخرى.

بيان المملكة بأسعار التأشيرات لسنة 2018

رسوم المرافقين: تم زيادتها وسوف يتم تحصيلها بمقدار 200 ريال كل شهر وذلك لكل مرافق .

رسوم المقابل المالي: وسيتم تحصلها بفئة تتراوح ما بين 300:400 ريال وذلك لكل وافد يشتغل في شركات ومؤسسات خاصة للقطاع الخاص في المملكة.

تأشيرة الخروج والعودة المتعددة 500 ريال مدة ثلاث شهور .

رسوم الزيارات العائلية: يتم حسابها بناء على مدة الزيارة المعرفة داخل التأشيرة.

مد تأشيرات الزيارات العائلية 100 ريال.

تأشيرة الدخول المتعدد 3000 ريال ستة أشهر.

التأشيرة الدراسية: وهي بمقدار 2000 ريال، لتجديد وإصدار إقامة للطلبة ممن لديهم تأشيرة دراسية.

تجديد جواز سفر سعودي مدة خمس سنوات 150 ريال، تجديد جواز السفر السعودي مدة عشر سنوات 300 ريال سعودي.

تأشيرة المرور من خلال الأراضي الريـاض 300 ريال.

رسوم نقل الكفالة الرسوم المطالب بها: سوف يتم دفعها على الشكل الآتي بناء لتوضيح إدارة الجوازات في الريـاض : أول مرة تبدأ من 2000 ريال سعودي، والمرة الثانية تبدأ من 4000 ريال سعودي، والثالثة تبدأ من 6000 ريال سعودي.

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