الأرصاد السعودية تحدد الأماكن الأكثر عرضة لإعصار مكونو

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الأرصاد بالمملكة تحدد الأماكن المعرضة لإعصار مكونو، استشعر الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ‏⁧أن إعصار مكونو سوف يكون سببا باضطرابات مناخية في ⁧‫المملكة، مشتملة بنشاط في الرياح الشمالية المحملة بالغبار وأمطار شبه غزيرة جنوب ⁧‫الربع الخالي‬⁩ بداية الأسبوع المقبل، مع انتشار رطوبة عالية في الجو على ⁧‫الشرقية‬⁩ والرياض‬⁩ بداية الأسبوع المقبل ‏قد تهطل خلالها الأمطار على وسط وجنوب منطقة ⁧‫الرياض‬⁩.

وبين أن الإعصار يصل الى الحدود ⁧‫السعودية‬⁩ اليمنية (⁧‫الخرخير‬⁩) الاثنين القادم بمشيئة الله، وهو مترابط بسرعة دوران تُقدر بنحو 63-118 كلم في الساعة، وقال أن الربع الخالي‬⁩ (مقبرة الأعاصير) ومتوقع أن يؤثر عليه ⁧‫مكونو‬⁩ بالأحوال الجافة لليابس هناك، ويبدأ بالتضاؤل والضعف مستعدا للانتهاء.

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واختتم رسالته عبر تويتر قائلا: انها لازالت مجرد توقعات محتملة الوقوع ترتبط باحتمالات إحصائية مختلفة، قابلة للتغير من وقت لآخر، ‏وأوضح أنه لا يبنى على هذه التوقعات تحذير ولا تبشير، إلى أن تتضح وتقرب العاصفة من حدود المملكة الجنوبية يوم الجمعة.

من جانب الخبير المناخي تركي الجمعان طالب بأنه يجب أن نأخذ ال‏توقعات بعين الاعتبار، مؤكدا إلى أن الإعصار متوقع أن يصل إلى مدن في جنوب السعودية وهي توقعات يجب أن تأخذها بجدية واسعة، مبينا أن التوقع وارد وأضاف أن خبراء المناخ والباحثين في التاريخ المناخي على استعداد وأمنيات إلى قدوم الحالة المدارية على صحراء الجزيرة العربية حيث ‏يعتبرونه مجرد أمر نادرا حتى يقوموا بالدراسات والبحوث العلمية على تأثير المكان بهذا التغير المناخي.