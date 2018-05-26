الأرصاد السعودية تعلن إقتراب إعصار “مكونو” من جنوب شرق المملكة

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بات من المنتظر أن يضرب إعصار “مكونو” السعودية السبت، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد السعودية بأن الإعصار سيتضاعف ثم يتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن يصل إلى جنوب شرقي المملكة.

وكان الإعصار القوي قد ضرب صلالة، وهى ثانى أكبر مدن سلطنة عمان أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

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ونتج عن الإعصار هطول أمطار غزيرة وموجات مد كبيرة عالية ورياح شديدة تسبب فى غرق عدد كبير من السيارات.

وأعلنت سلطنة عمان أمس الجمعة أن قوة الإعصار الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية، تضاعفت لتصبح من الدرجة الثانية وذلك أثناء اقترابه من المناطق الجنوبية للسلطنة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية العمانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن “آخر أنباء الأرصاد تظهر تطور الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية” مع رياح شديدة السرعة.

وتعرضت عدة مدن في محافظة ظفار، التي تعتبر صلالة كبرى مدنها، لتساقط أمطار غزيرة فجر الجمعة مع اقتراب الإعصار من المناطق الساحلية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

ورفعت السلطات استعداداتها للدرجة القصوى على مستوى كافة الهيئات الحكومية وأعلنت قوات الشرطة والجيش حالة الاستنفار وتقرر أغلاق المدارس حتى يوم الاثنين.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني العماني قررت الخميس إغلاق مطار مدينة صلالة، ثاني أكبر مطارات البلاد، أمام حركة الطيران اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتجديد وفقا لتطورات الوضع المناخي واستقرار إعصار “مكونو”.

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